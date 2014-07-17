Отмена резервирования по валюте обеспечит банкам платежеспособность – эксперт

Снижение Национальным банком Украины ставки резервирования по привлеченным от нерезидентов средствам в иностранной валюте с 20% до 0% обеспечит платежеспособность банковской системы и стабилизирует ситуацию на финансовом рынке, считают в ассоциации «Украинский кредитно-банковский союз».

В УКБС напоминают, что Нацбанк сегодня отменил норму по 20-процентному резервированию средств по привлеченным депозитам и кредитам в иностранной валюте от нерезидентов, действовавшую в течение последних шести лет, с июня 2008 года.

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«Считаем, что принятые регулятором решения отвечают современным потребностям рынка, поскольку позволят привлекать банкам крайне необходимые внешние валютные ресурсы без потерь на резервирование, - приводятся в сообщении слова гендиректора УКБС Галины Олифер. - Это поможет поддержать платежеспособность банковской системы в условиях политической нестабильности. Ведь финучреждения одновременно страдают как от роста проблемной задолженности по кредитам на 30% с начала года, так от резкого оттока депозитов, который в течение января-мая составил 86 млрд грн, или около 20% привлеченных средств физлиц».

Также в сообщении отмечается, что НБУ упростил правила резервирования и теперь уровень ставки по каждой операции привлечения валютных средств от нерезидентов будет устанавливаться отдельным распорядительным документом регулятора, а не закрепляться общими правилами, как это было ранее, что позволит Нацбанку более гибко и оперативно реагировать на изменение конъюнктуры финансового рынка.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк снизил ставку резервирования по привлеченным от нерезидентов средствам в иностранной валюте с 20% до 0%, что позволяет освободить часть краткосрочных валютных средств банков, отвлечённых на формирование резервов, и направить их на поддержку текущей деятельности.