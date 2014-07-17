Нацбанк отменил обязательную продажу валютных поступлений из-за рубежа

Национальный банк Украины смягчил требования к проведению отдельных валютных операций, в частности, отменил требование об обязательной продаже валютных поступлений из-за рубежа в пользу физических лиц, сообщил регулятор на своей странице в социальной сети Facebook.

В сообщение отмечается, что Нацбанк либерализировал требования к проведению отдельных валютных операций. «В частности, отменено требование по обязательной продаже на межбанковском валютном рынке Украины поступлений из-за пределов Украины в иностранной валюте в пользу физических лиц, а также смягчены нормы, регулирующие порядок выплаты переводов в иностранной валюте, поступающих из-за границы в пользу физических лиц», - говорится в сообщении со ссылкой на постановление правления НБУ №423 от 15 июля.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк продлил на 3 месяца, до 20 августа, требования по обязательной продаже 50% валютной выручки первой группы классификатора НБУ и в российских рублях на межбанковском валютном рынке.

Одновременно Нацбанк продлил также до 20 августа требования по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней.

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Глава НБУ Валерия Гонтарева в одном из первых заявлений после назначения сообщила, что Нацбанк намерен провести постепенную либерализацию валютного рынка страны в ближайшей перспективе.