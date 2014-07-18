Россия не получит кредитов Европейского инвестбанка на миллионы евро
В рамках санкций против РФ, принятых Евросоюзом, Европейский инвестиционный банк прекращает финансировать проекты в России. Меры затронут проекты на сумму 600 миллионов только в этом году.
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) прекратит финансирование проектов в России в рамках санкций, введенных Евросоюзом 17 июля в связи с отсутствием прогресса в ситуации на Украине.
Как заявил президент банка Вернер Хойер в четверг, 17 июля, штрафные меры только в этом году затронут проекты на общую сумму в шестьсот миллионов евро, пишет "Немецкая волна" со ссылкой на Reuters.
По словам Хойера, в эту сумму входят кредиты, предусмотренные в рамках программ ЕС "Партнерство по модернизации" и "Северное измерение". В следующем году речь пойдет о сумме от около семисот миллионов евро до одного миллиарда евро, уточнил глава ЕИБ.
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"Задачей банка является реализация политических принципов наших дольщиков - стран-членов Евросоюза. Поэтому очевидно, что мы следуем решениям Европейского Совета", - прокомментировал Хойер действия ЕИБ. Вместе с тем он выразил надежду на то, что политическая ситуация скоро снова позволит финансировать многочисленные "целесообразные" в России.