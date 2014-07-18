Евросоюз и Россия заметно сократили взаимную торговлю

Объемы торговли стран еврозоны с другими странами мира в мае увеличились в связи с ростом экспорта, однако торговый оборот с Россией продолжил существенно снижаться, следует из данных Eurostat, пишут "Ведомости" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Торговый оборот еврозоны в мае вырос до 15,4 млрд евро с 14,6 млрд евро в мае 2013 г. С учетом сезонных колебаний экспорт вырос на 0,6% с апреля, в то время как импорт вырос на 0,5% впервые с февраля.

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Рост экспорта зафиксирован, несмотря на резкое падение объемов торговли с Россией. По данным Eurostat, с января по апрель (последние опубликованные данные) экспорт в Россию снизился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г., в то время как импорт из России снизился на 9%.

Это падение объемов торговли нельзя в полной мере объяснить напряженными отношениями ЕС и России на фоне конфликта на Украине: снижение началось еще до того, как Европа ввела санкции в отношении России.

Снижение экспорта в значительной степени связано с резким замедлением российской экономики в 2013 г. и начале 2014 г., в то время как снижение импорта российских товаров обусловлено нетрадиционно мягким началом года в еврозоне, которое уменьшило спрос на природный газ и другие энергоносители, поясняет издание.

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Для некоторых стран — членов еврозоны спад в торговле с Россией потенциально опасен. Так, правительство Германии предупредило 10 июля, что темпы роста страны замедлились во II квартале из-за конфликта Украины и России.