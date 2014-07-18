Яценюк: нужно готовиться к полному ограничению торговли с Россией

Украинские производители должны быть готовы к полному ограничению торговли с Россией в двустороннем формате, вследствие чего отечественные производители могут получить убытки от уменьшения экспорта в объеме около 5 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в пятницу заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Мой прогноз: нужно готовиться к тому, что у нас будет практически полное ограничение торговли с Россией в двустороннем формате", - сказал он.

Яценюк подчеркнул, что в ситуации, когда западные страны вводят санкции против России и ограничения в двусторонней торговле, неся убытки для своих стран, неправильно с украинской стороны "думать, что оно все и так пройдет".

Читайте такжеЕвросоюз и Россия заметно сократили взаимную торговлю

"Я понимаю, что Россия - это не единственный рынок в мире, куда украинская продукция должна поставляться. Правительство готово сделать все, чтобы мы за короткий срок диверсифицировали рынок сбыта", - отметил премьер-министр.

Яценюк также сообщил, что уже сейчас многие украинские компании успешно выходят на другие рынки сбыта, зарабатывают, не поставляя продукцию в Россию.