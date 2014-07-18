Нацбанк ожидает второй транш от МВФ в середине августа

Глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что второй транш от МВФ возможен в течение нескольких недель, то есть, до середины августа. «Вы слышали, что сказал Георгиев, несколько недель, это возможно, две-три… Мы ожидаем, что это (получение денег - УНИАН) будет в середине августа», - сказала Гонтарева.

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Напомним, что нынешняя миссия Фонда является оценочной и ее задача – подготовить и представить доклад о ходе реформ в Украине на рассмотрение Совета директоров Фонда, заседание которого состоится в конце июля. Во время заседания будет решен вопрос о предоставлении Украине второго транша кредита в объеме порядка 1,4 млрд долл., выделяемого в рамках выполнения двухлетней программы кредитования украинской экономики со стороны МВФ.

Как сообщал УНИАН, оценочная миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда, которая прибыла в нашу страну 24 июня с целью изучения текущего состояния экономики Украины, дважды продлевала окончание срока пребывания в Украине. Программа МВФ была одобрена в конце апреля, общий объем кредитования - 17 млрд долл. Первый транш кредита в объеме порядка 3,2 млрд долл. был предоставлен нашей стране в мае.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк, выступая на заседании правительства 9 июля, подчеркивал, что Украина выполнила все текущие требования, поставленные Фондом в части проведения экономических преобразований, и потому переговоры относительно предоставления второго транша с высокой вероятностью будут успешными.

Кроме того, опрошенные УНИАН эксперты также отмечали, что Украина имеет высокие шансы получить второй транш кредита МВФ.