Решение о выделении Украине второго транша примут в течение нескольких недель

Совет директоров Международного валютного фонда утвердит итоги работы оценочной миссии фонда и примет решение о выделении второго транша кредита на сумму 1,4 млрд долл. в течение нескольких недель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции заявил руководитель миссии Международного валютного фонда Николай Георгиев.

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Представитель фонда начал свою речь с соболезнований близким погибших во вчерашней авиакатастрофе самолета авиакомпании «Малайзийские авиалинии» на российско-украинской границе и сожалений по поводу сложившейся ситуации на востоке Украины.

Георгиев сообщил, что миссия фонда достигла взаимопонимания с представителями украинского правительства в отношении направлений политики, необходимых для успешного завершения первого пересмотра программы «стенд-бай», и украинское правительство приняло на себя ряд обязательств.

«Договоренности, достигнутые с руководством страны, должны быть утверждены руководством МВФ и исполнительным советом директоров. Завершение пересмотра программы предполагает выплату транша на 1,4 млрд долл.», - сказал он и уточнил, что этот процесс должен быть завершен в течение нескольких недель. «Это произойдет значительно раньше, чем в сентябре», - ответил он на уточняющий вопрос.

Глава миссии заверил, что Украина в целом выполняет все требования МВФ, необходимые для продолжения сотрудничества. «Украина в целом выполняет требования МВФ. Все структурные маяки, предусмотренные для первого пересмотра программы, также были выполнены, хотя некоторые из них с опозданием», - добавил Георгиев, подчеркивая важность этого достижения, учитывая обстановку на востоке Украины.

Представитель МВФ также выразил уверенность, что правительство Украины выполнит условия программы сотрудничества с фондом. «МВФ убежден, что программа будет выполнена и основные ее цели, такие как восстановление макроэкономической стабильности, возобновление экономического роста и повышение прозрачности будут достигнуты», - сказал он и отметил, что в течение следующих месяцев конфликт на востоке Украины будет угасать.

Георгиев также заверил, что продолжение кризиса может значительно усложнить получение Украиной внешней финансовой поддержки на адекватных условиях, и поэтому эксперты МВФ продолжат консультационную поддержку украинского правительства. По его словам, об увеличении помощи речь не идет, поскольку действующая программа фонда с Украиной отвечает потребностям нашей страны.

В свою очередь, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заверила, что Украина продолжит сотрудничество с МВФ. «Национальный банк, как и ранее, продолжит сотрудничество с МВФ… Хочу заверить, что НБУ и украинское правительство продолжат реализовывать требования программы», - сказала она и назвала основные задачи НБУ - соблюдение политики гибкого обменного курса и переход к инфляционному таргетированию.

Гонтарева подчеркнула, что Национальный банк намерен поддерживать международные резервы на адекватном уровне. «НБУ продолжит пополнять резервы и выходить на валютный рынок с этой целью», - сказал она.

Глава НБУ сообщила, что второй транш от МВФ возможен в течение нескольких недель, то есть, до середины августа. «Вы слышали, что сказал Георгиев, несколько недель, это возможно, две-три… Мы ожидаем, что это (получение денег - УНИАН) будет в середине августа», - сказала Гонтарева.

Напомним, что нынешняя миссия Фонда является оценочной и ее задача – подготовить и представить доклад о ходе реформ в Украине на рассмотрение Совета директоров Фонда, заседание которого состоится в конце июля. Во время заседания будет решен вопрос о предоставлении Украине второго транша кредита в объеме порядка 1,4 млрд долл., выделяемого в рамках выполнения двухлетней программы кредитования украинской экономики со стороны МВФ.

Как сообщал УНИАН, оценочная миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда, которая прибыла в нашу страну 24 июня с целью изучения текущего состояния экономики Украины, дважды продлевала окончание срока пребывания в Украине. Программа МВФ была одобрена в конце апреля, общий объем кредитования - 17 млрд долл. Первый транш кредита в объеме порядка 3,2 млрд долл. был предоставлен нашей стране в мае.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк, выступая на заседании правительства 9 июля, подчеркивал, что Украина выполнила все текущие требования, поставленные Фондом в части проведения экономических преобразований, и потому переговоры относительно предоставления второго транша с высокой вероятностью будут успешными.

Кроме того, опрошенные УНИАН эксперты также отмечали, что Украина имеет высокие шансы получить второй транш кредита МВФ.