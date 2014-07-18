МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины

Международный валютный фонд ухудшил оценку падения реального ВВП Украины в 2014 году до 6,5% с 5% прогнозируемых ранее.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции заявил руководитель миссии Международного валютного фонда Николай Георгиев.

Как отметил руководитель миссии МВФ, конфликт на востоке Украины оказывает все большее давление на экономику страны, в связи с чем ряд макроэкономических показателей должен быть пересмотрен. «Экономические перспективы ухудшились. В частности, в настоящее время ожидается сокращение ВВП на 6,5% в этом году, по сравнению с 5%, ожидаемых при принятии программы», - сказал он.

Также Георгиев сообщил, что повышение расходов на безопасность и низкие показатели погашения задолженности перед НАК «Нафтогаз Украины» способствуют росту бюджетного дефицита выше запрограммированной траектории. Это в комплексе с оттоком капитала повышает давление на международные резервы Украины.

По оценкам фонда, приведенным в пресс-релизе по итогам пресс-конференции, дефицит госбюджета Украины составит 10,1% и 5,8% от ВВП в 2014 и 2015 годах, соответственно, т.е., фонд ухудшил свои ожидания по сравнению с 8,5% и 6,1%, соответственно, прогнозируемых ранее.

Также в документе сообщается, что международные резервы Украины будут на 3,4 млрд долл. ниже, чем запланировано на конец 2015 года. Одновременно внешний долг по отношению к ВВП достигнет пикового значения и окажется на 7 п.п. выше, чем ожидалось на конец 2015 года, при этом постоянно снижаясь к концу программы.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета на 2014 год на данный момент составляет 14,5 млрд грн, и правительство намерено провести секвестр бюджета, о чем заявил перед заседанием правительства 17 июля премьер-министр Арсений Яценюк.

В основе нового бюджета будет использован более пессимистичный прогноз, в частности, падение ВВП на 6-6,5% при инфляции около 19%, о чем вчера, 17 июля, сообщил министр финансов Александр Шлапак после заседания правительства.

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Действующий бюджет на 2014 год предполагает снижение ВВП на 3% при инфляции 12-14%, дефицит в объеме 68,5 млрд грн и госдолг не выше 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.

Всемирный банк прогнозирует спад экономики Украины в 2014 году на 5%, и ожидает, что в 2015 году экономика Украины может показать рост на 2,5%.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует падение ВВП Украины по итогам 2014 года на 7% и ожидает признаки стагнации в экономике страны на 2015 год, при этом экономика выстоит.

Напомним, что совет директоров Международного валютного фонда утвердит итоги работы оценочной миссии фонда, которая работала в Киеве с 24 июня, и примет решение о выделении Украине второго транша кредита на сумму 1,4 млрд долл. в течение нескольких недель.