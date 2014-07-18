Яценюк рассказал, что нужно для ликвидации "налоговых ям"

Для ликвидации "налоговых ям", которые все еще существуют в Украине, необходимо ввести специальные счета по налогу на добавленную стоимость (НДС), заявил премьер-министр Арсений Яценюк на заседании в пятницу.

"Второй вопрос – это "налоговые ямы", которые существуют в Украине. Не знаю, порадовать вас или нет, но у нас другого варианта, кроме введения спецсчетов по НДС, не существует. Тогда это будет и поступление, и возмещение НДС. По-другому это не победишь", - сказал Яценюк.

Также премьер-министр отметил, что проблемы с возмещением НДС появились из-за сложной военной ситуации на востоке Украины.

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"НДС не возмещается только потому, что в Украине война. Мы просто не получили всего-навсего только с Донецка и Луганска 1 млрд грн. А туда отправили все", - сказал Яценюк.

В свою очередь, глава Государственной фискальной службы Игорь Билоус в комментарии журналистам пояснил, что ведомство разрабатывает альтернативный метод администрирования НДС.

"Он предусматривает создание виртуального банка, в частности МФО на базе Национального банка Украины, и полноценную ежедневную клиринговую систему. Вопрос в технике: это будут две платежки или это будет одна платежка, отдельно на НДС и отдельно на основной счет. Мир живет иногда с двумя платежками, например Германия, Швейцария. А иногда есть одна платежка. Это технические вопросы", - сказал Билоус.

По его словам, новый метод позволит упростить систему администрирования НДС.

"Дальше будем решать, что и как, как рассчитывается, какие документы мы в результате всего это вообще срежем, например, накладные или еще что-то. Тогда у нас снимается вообще вопрос камеральных проверок, потому что все в автоматическом режиме будет проверяться. Там много таких вещей, которые будут упрощать", - отметил Билоус.

При этом глава Фискальной службы не смог точно сказать, когда этот метод может быть утвержден и внедрен, однако предположил, что на это потребуется около месяца.

"Вопрос в том, сможем ли мы сделать это без внесения изменений в закон, а только определенными постановлениями Кабмина. Потому сделать это можно быстро... до месяца", -сказал Билоус.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Государственной фискальной службы Игорь Билоус сообщил, что Фискальная служба совместно с технической миссией Международного валютного фонда разработала альтернативный метод администрирования НДС, который находится на согласовании в Министерстве финансов. При этом ранее он не уточнял деталей нового метода, отметив, что данный проект еще не был представлен правительству.