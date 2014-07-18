Гривня укрепилась до 11,70 грн/долл.

В пятницу, 18 июля, к 12:00 на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару повысились до 11,6200/11,7000 грн/долл. против 11,6500/11,7500 грн/долл. на открытии торгов.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к 12:00 повысились до 15,7233/15,8356 грн/евро против 15,7530/15,8910 грн/евро на открытии торгов.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3521/1,3523, к обеду цены подросли.

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По отношению к российскому рублю котировки гривни к 12:00 установились на уровне 0,3314/0,3340 грн/рубль против 0,3311/0,3339 грн/рубль на открытии торгов. В России курс доллар-рубль вырос и к 12:00 установился на уровне 35,0705 (+0,1390).

Как сообщал УНИАН, в четверг, 17 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 11,6600/11,7200 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 15,7670/15,8521 грн/евро, к российскому рублю – на уровне 0,3334/0,3350 грн/рубль.