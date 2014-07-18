Украина не может привлечь иностранных инвесторов из-за российских бандитов – Яценюк

Украинские предприниматели не могут рассчитывать на приход иностранных инвесторов на рынок страны из-за действий российских бандитов, потому до конца года отечественные производители должны переориентироваться на внутренний и на другие внешние рынки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании по диверсификации рынков сбыта в пятницу.

"Очень сложно привлечь иностранных инвесторов, имея российских бандитов на территории Украины, которые сбивают самолеты. Мы должны жить в реальном мире, а мир стал другим", - сказал Яценюк.

Он также отметил, что до конца года украинские предприниматели должны переориентироваться на другие рынки.

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"Сейчас основная задача – не вырасти, а не упасть. Это задача до конца года. 2016 год, по моим ощущениям, - это год роста. Сейчас задача просто удержаться на плаву. И за этот момент переориентироваться на внутренний и внешний рынки", - сказал Яценюк.