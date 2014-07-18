Дипломаты объяснили, как новые санкциии ЕС ударят по карману России

Введенные 16 июля "ограничительные меры" (приостановлении программ финансирования Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и проектов двустороннего и регионального сотрудничества между ЕС и РФ) могут осложнить получение займов от упомянутых банков, а также реализацию проектов ЕС в России на сумму примерно 2 млрд евро.

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Также ЕС сняло введенный 20 февраля этого года мораторий на выдачу лицензий на поставки в Украину оружия и товаров двойного назначения, отмечают дипломаты с "Майдана иностранных дел", сообщает ТСН.

Кроме этого, ограничения ЕС и санкции США приведут к снижению кредитных рейтингов Российской Федерации и как результат - повышение цены банковских заимствований и снижение цен на акции российских компаний.

Уже 17 июля главный индикатор фондового рынка России - индекс RTI - снизился на 4,35%. На 8,97% подешевела компания "Новатэк" - вторая по объемам добычи газа в РФ.

На 3,3% снизилась цена акций "Сбербанка". Акции компании "Роснефть", которая добывает более 4% нефти в мире и составляет 8% ВВП России, снизились в цене на 4,43%. Компания активно заимствовала и нуждается во внешних финансах, в частности, в 2013-2014 годах получила заем в размере 30 млрд долларов на покупку "ТНК-ВР".

Напомним, 16 июля лидеры стран Европейского союза приняли решение о применении "ограничительных мер" по отношению к Российской Федерации, связанные с "материальной или финансовой поддержкой действий, которые подрывают или угрожают суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины".

"Ограничительные меры" ЕС включают:

- утверждение до конца июля списка компаний и лиц в отношении которых будут применяться санкции;

- рассмотрение вопроса включения в список санкций лиц и организаций, оказывающих материальную и финансовую поддержку российским чиновникам, причастным к аннексии Крыма и дестабилизации ситуации на Востоке Украины;

- замораживание любых новых финансовых операций Европейского инвестиционного банка с РФ, что может достигать 1 млрд евро (общая сумма проектов, согласованных в 2013 году);

- приостановка новых финансовых операций Европейского банка реконструкции и развития с РФ, где она была крупнейшим заемщиком с проектами на сумму 1,8 млрд евро за последние три года и только в первом полугодии этого года - на 500 млн евро;

- просмотр и приостановка проектов двустороннего и регионального сотрудничества между ЕС и РФ, за исключением трансграничных проектов и инициатив развития гражданского общества.

Сейчас до 2020 года запланирована реализация проектов на сумму 450 млн евро; - разработка предложений по ограничению инвестиций в Крым и Севастополь;

- призыв международным финансовым институтам воздержаться от финансирования проектов, что явно или косвенно признают незаконную оккупацию Крыма.

Менее замеченным, но таким, что имеет важное значение, стало решение ЕС о снятии введенного 20 февраля этого года моратория на выдачу лицензий на поставки в Украину оружия и товаров двойного назначения.

Отметим, благотворительный фонд "Майдан иностранных дел" предлагает украинцам и миру профессиональный взгляд на внешнюю политику Украины - адекватные, понятные, эффективные, основанные на незыблемости прав человека и рациональном интересе граждан, бизнеса, общества и государства формы и направления международной деятельности.

Создание благотворительного фонда "Майдан иностранных дел" было инициировано украинскими дипломатами в январе 2014 года. Председателем правления Фонда является Богдан Яременко, Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле и по совместительству представитель Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (2010-2013 годы). В состав Наблюдательного совета Фонда входят директор Таврического института регионального развития Андрей Клименко, журналист-международник, обозреватель в еженедельнике "Зеркало недели" Татьяна Силина, председатель "Комитета избирателей Украины" Александр Черненко.