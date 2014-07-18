Межбанк закрылся долларом по 11,72 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,6500/11,7500, к 12:00 цены немного спустились 11,6200/11,7000. К закрытию торгов ценовые уровни немного откатились 11,6700/11,7200.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,3311/0,3339, к 12:00 цены установились на отметках 0,3314/0,3340. К закрытию торгов цены спустились вниз 0,3312/0,3336. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,0650 (+0.1335).

Читайте такжеНацбанк отменил обязательную продажу валютных поступлений из-за рубежа

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3513/1,3535. Рынок евро-гривна открылся котировками – 15,7530/15,8910, к 12:00 цены спустились к отметкам 15,7233/15.8356. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH подскочили вверх 15,7863/15,8580.