МВФ рассказал о новых обязательствах Украины перед фондом

Несмотря на хорошее выполнение ключевых требований программы Международного валютного фонда, украинские власти решили принять ряд компенсационных мер для ограничения негативного влияния конфликта на востоке страны в краткосрочной перспективе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции заявил руководитель миссии Международного валютного фонда Николай Георгиев.

По его словам, в частности, украинское правительство решило провести корректировку доходов и расходов госбюджета в размере 1% от ВВП в 2014 году и компенсировать рост расходов на обеспечение безопасности за счет сокращения других расходов. «Правительство обязалось в 2015 году проводить повышение зарплат и пенсий не выше уровня инфляции, продолжая сокращение в государственном секторе, а также установить жесткий контроль ситуативных расходов», - сказал Георгиев.

В секторе энергетики, по словам руководителя миссии МВФ, правительство предпримет дополнительные меры по улучшению платежной дисциплины, в том числе прибегнет к принудительному взысканию и аресту активов, если погашение долгов не предвидится. «Также готовится реструктуризация «Нафтогаза» с целью повышения прозрачности его деятельности и снижения затрат», - добавил он.

В области денежно-кредитной политики, как отметил Георгиев, корректировки к программе МВФ позволят более существенно сократить объем международных резервов Украины для предупреждения дестабилизирующих колебаний обменного курса. «Но Национальный банк Украины будет ограничивать снижение резервов за счет покупки валюты на рынке, что было заявлено, позволяя гривне девальвировать, если это необходимо», - отметил он и добавил, что НБУ также будет продолжать совершенствование денежно-кредитной политики с акцентом на стабильность внутренних цен и переход к инфляционному таргетированию.

Глава миссии фонда также отметил, что операционная структура и финансовое положение украинского Фонда гарантирования вкладов усиливаются для поддержки уверенности в его способности выполнять свои обязательства.

Помимо этого, Георгиев сообщил, что украинские власти предпринимают шаги по улучшению государственного управления и делового климата. «Правительство планирует внедрить широкий спектр мер по борьбе с коррупцией, в том числе создание независимого антикоррупционного агентства с широкими следственными полномочиями и принятием законодательных поправок по поддержке усилий в борьбе с коррупцией», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, совет директоров Международного валютного фонда утвердит итоги работы оценочной миссии фонда, которая работала в Киеве с 24 июня, и примет решение о выделении Украине второго транша кредита на сумму 1,4 млрд долл. в течение нескольких недель.

Как заявил руководитель миссии фонда Николай Георгиев, Украина в целом выполняет все требования МВФ, необходимые для продолжения сотрудничества с фондом, и миссия МВФ достигла взаимопонимания с украинскими властями по вопросам первого пересмотра программы «стенд-бай».

По словам главы НБУ Валерии Гонтаревой, получение второго транша от МВФ ожидается в течение нескольких недель или до середины августа.