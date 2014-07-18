ЕС в субботу назовет новые критерии, которыми будут расширены санкции против России

В субботу, 19 июля, Европейский Союз обнародует новые критерии, которыми будет расширена вторая фаза санкций, которые будут применены к юридическим лицам РФ в связи с ситуацией в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сказал высокопоставленный европейский дипломат.

«Я надеюсь, что мы примем это решение сегодня через письменную процедуру, и оно может быть опубликовано завтра», - сказал он.

Дипломат напомнил, что Европейский совет просил расширить легальную основу для введения санкций, чтобы применить их к юридическим лицам, которые материально или финансово поддержали действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности Украины.

«Дальше мы будем продолжать с именами юридических лиц и отдельных персон на расширенной легальной основе. Для постоянных представителей стран ЕС нужно несколько дней, чтобы это согласовать, потому что с этим нужно вести себя очень осторожно», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, РФ в марте, в нарушение всех международных договоров, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов. Власть РФ предоставляет военную, материально-техническую, финансовую поддержку террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика».

После аннексии Крыма ЕС, США, Канада, Япония и другие страны ввели персональные санкции в отношении лиц в России, причастных к этим незаконным действиям. Однако РФ не прекращает дестабилизировать ситуацию в Украине.

16 июля Европейский совет объявил о расширении второй фазы санкций против России. Также Европейский совет поручил Еврокомиссии до конца июля подготовить расширение "черного списка" для России и Украины.

В тот же день президент США Барак Обама утвердил новые санкции против России в связи с ситуацией в Украине, в частности ограничения введены в отношении российских компаний, которые работают в сфере оборонно-промышленного и энергетического комплексов.

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