Украинские банки в июне заработали 11,6 млрд гривень

Банковская система Украины по итогам первого полугодия 2014 года получила 1,250 млрд грн прибыли, что на 5,8% превышает показатель прибыли за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, в июне банки получили 11,6 млрд грн прибыли.

Доходы банков за первое полугодие 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 31,7% - до 103,4 млрд грн, расходы - на 32,1%, до 102,1 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины по итогам января-мая 2014 года получила 10,373 млрд грн убытка, в то время как за аналогичный период прошлого года прибыль банковской системы составила 1,061 млрд грн.

Прибыль банковской системы Украины в 2013 году составила 1,4 млрд грн, что в 3,5 раза ниже показателя прибыли по итогам 2012 года.