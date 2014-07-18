Украинские банки в июне заработали 11,6 млрд гривень
Прибыль банков Украины за первое полугодие составила 1,250 млрд грн
Банковская система Украины по итогам первого полугодия 2014 года получила 1,250 млрд грн прибыли, что на 5,8% превышает показатель прибыли за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Национального банка Украины.
По данным НБУ, в июне банки получили 11,6 млрд грн прибыли.
Доходы банков за первое полугодие 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 31,7% - до 103,4 млрд грн, расходы - на 32,1%, до 102,1 млрд грн.
Как сообщал УНИАН, банковская система Украины по итогам января-мая 2014 года получила 10,373 млрд грн убытка, в то время как за аналогичный период прошлого года прибыль банковской системы составила 1,061 млрд грн.
Прибыль банковской системы Украины в 2013 году составила 1,4 млрд грн, что в 3,5 раза ниже показателя прибыли по итогам 2012 года.