Россия собирается просить защиты от санкций в ВТО

Россия будет вынуждена вынести на генсовет ВТО вопрос о недопустимости санкций, сообщил РИА Новости министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев по итогам встречи с генеральным директором ВТО Роберто Азеведо на полях "деловой двадцатки" в австралийском Сиднее.

Власти США в ночь на четверг ввели новые санкции против российских компаний и банков, включая ВЭБ, Газпромбанк, "Роснефть" и НОВАТЭК. Им, в частности, будет закрыт доступ на финансовые рынки США, а американским компаниям и частным лицам будет запрещено выдавать компаниям кредиты сроком более чем на 90 дней.

"На встрече с господином Азеведо я поднимал тему санкций. Сказал, что мы рассматриваем как неприемлемые и неконструктивные эти действия, и видимо, будем вынуждены - это не наш выбор, мы вынуждены - ставить соответствующие вопросы на генеральном совете ВТО", - сказал Улюкаев.

При этом министр сообщил, что поднимать тему санкций в рамках встреч министров торговли "большой двадцатки" он не планирует.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что санкции США - это "пример недоброкачественной конкуренции", с которым нужно разбираться в рамках ВТО и других международных процедур.

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Как сообщал УНИАН, РФ в марте, в нарушение всех международных договоров, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов. Власть РФ предоставляет военную, материально-техническую, финансовую поддержку террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика».

После аннексии Крыма ЕС, США, Канада, Япония и другие страны ввели персональные санкции в отношении лиц в России, причастных к этим незаконным действиям. Однако РФ не прекращает дестабилизировать ситуацию в Украине.

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16 июля Европейский совет объявил о расширении второй фазы санкций против России. Также Европейский совет поручил Еврокомиссии до конца июля подготовить расширение "черного списка" для России и Украины.

В тот же день президент США Барак Обама утвердил новые санкции против России в связи с ситуацией в Украине, в частности ограничения введены в отношении российских компаний, которые работают в сфере оборонно-промышленного и энергетического комплексов.