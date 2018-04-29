Баланс недели: Украина готовится к торговой войне с Россией, масштабной приватизации и ждет деньги от МВФ

«Мы в фактическом состоянии войны (с Россией – УНИАН) и говорим: купите у нас на миллион долларов продукции. Для меня это ненормально». С таким призывом премьер обратился к отечественным экспортерам в пятницу. Разрыв отношений с агрессивной Россией на самом деле неминуем. Во-первых, это аморально поддерживать отношения со страной, боевики которой сбивают наши самолеты и расстреливают наших солдат из смертоносного оружия – систем залпового огня «Град» и «Торнадо».

Во-вторых, сложно надеется на санкции мирового сообщества к России, если Украина до сих пор оставалась в стороне и пытается ввести торговлю с агрессором.

«Западные страны вводят санкции против России, закрывают двустороннюю торговлю, также несут убытки, а мы думаем, что все так просто пройдет, - это неправильно, это не соответствует нормам международного права и это не соответствует основному понятию - нашего достоинства», - добавил премьер.

Несмотря на то, что первостепенным для государства стоит задача обороняться от военной агрессии России, по мнению Яценюка, не стоит забывать и об экономике. Он призвал экспортеров выходить на новые рынки сбыта и готовиться к полному ограничению торговли с Россией в двустороннем формате.

«Я понимаю, что Россия - это не единственный рынок в мире, куда украинская продукция должна поставляться. Правительство готово сделать все, чтобы мы за короткий срок диверсифицировали рынок сбыта», - сказал премьер-министр, добавив, что убытки для отечественного производителя от прекращения экспорта в Россию могут составить порядка 5 млрд долл.

Но производители, в свою очередь, призвали Яценюка помочь им наладить торговые связи с европейскими рынками. По их словам, отечественный производитель просто не умеет там работать.

«Проблема в чем: не умеем там работать, мы умеем делать качественную, классную, комфортную обувь, но мы не умеем ее продавать на европейском рынке. Наши производители просят познакомить их с европейскими торговцами… Но нам сложно их найти. Арсений Петрович, у нас просьба: поручите торговым миссиям, пускай помогут найти нам европейских торговцев», - сказал руководитель ассоциации «Укркожпром» Александр Бородыня.

В свою очередь президент корпорации "Бисквит-Шоколад" (Харьков) Алла Коваленко отметила, что кондитерская отрасль нуждается в помощи при получении сертификатов на Ближнем Востоке.

Премьер-министр, выслушав просьбы экспортеров, сообщил, что в ближайшее время будут созданы офисы торгового представительства Украины в наиболее перспективных странах.

Ушли в плюс

На фоне поставленных правительством задач перед бизнесом, далеко не безнадежные данные опубликовал Госстат.

Позитивное сальдо внешней торговли товарами Украины по итогам января-мая 2014 года составило 524,5 млн долл., в то время как за аналогичный период 2013 года баланс внешней торговли товарами был сведен с дефицитом в 3,372 млрд долл.

Конечно, справедливости ради, стоит сказать, что основной вклад в данном случае сделал российский газ и девальвация гривни. Как известно, из-за возникшего газового спора о цене на топливо, Украина не производила расчеты с «Газпромом» за поставляемый ей газ, погасив лишь не оспариваемую сумму долга. К тому же, импорт за 5 месяцев снизился - на 18%, до 23,673 млрд долл.

При этом, в мае к внешнеторговым партнерам Украины добавилось еще 3 страны, увеличив их общее число до 204.

Кроме этого, среди крупнейших стран-партнеров экспорт украинских товаров увеличился в Египет на 41,9%, Польшу - на 21,6%, а вместе с тем в Италию, Германию, Китай и Венгрию.

В тоже время, события на Донбассе продолжают задевать промышленность Украины. По данным Госстата, спад в июне текущего года по сравнению с июнем 2013-го составил 5%. По сравнению с маем 2014 года он ускорился более чем вдвое. Задеты почти все сферы производственной деятельности. Наибольший спад зафиксирован в химической промышленности - на 21,7%, в машиностроении – на 20,8%.

Локомотивом украинской экономики осталась лишь фармацевтика и пищевая промышленность.

Все продать

Тем не менее проблемы с наполнением бюджета существуют. Для укрепления армии и восстановления инфраструктуры на Донбассе правительство вынуждено сократить финансирование ряда социальных программ.

«Да, страна в войне. Да, нужно финансировать армию. Нужно восстанавливать инфраструктуру. Нужно обеспечивать пострадавших. Нужно платить военнослужащим. Поэтому нам нужно будет урезать ряд социальных программ»,- заявил 17 июля на заседании правительства Премьер-министр Арсений Яценюк. По его словам, уже сейчас разрыв государственного бюджета составляет 14,5 млрд грн.

Латать бюджетные дыры Кабмин намерен за счет масштабной приватизации. Правительство утвердило перечень из 164 объектов в энергетике, химии, финансовом секторе, запланированных к продаже в этом году.

По словам исполняющего обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Парфененко, номинальная стоимость утвержденных к приватизации объектов составляет около 3 млрд грн, их рыночная стоимость — 15 млрд грн.

С молотка уйдут 78,29% акций «Центрэнерго», по 25% акций «Днепрэнерго», «Западэнерго», «Донбассэнерго», «Киевэнерго» и «Донецкоблэнерго», «Одессаоблэнерго», «Сумыоблэнерго», а также 60,25% - «Запорожьеоблэнерго», 70% - «Николаевоблэнерго», 65% - «Харьковоблэнерго», 46% - «Черкассыоблэнерго» и 99,9% акций Днепродзержинской ТЭЦ.

Кроме этого, Фонд госимущества рассчитывает в этом году продать как минимум за 600 млн долл. Одесский припортовый завод.

Даст ли денег МВФ

В конце уходящей недели МВФ подвел итоги двухнедельной работы в Украине. Как отметил руководитель миссии Международного валютного фонда Николай Георгиев, Украина в целом выполняет все требования МВФ, необходимые для продолжения сотрудничества.

Георгиев также сообщил, что миссия фонда достигла взаимопонимания с представителями украинского правительства. «Договоренности, достигнутые с руководством страны, должны быть утверждены руководством МВФ и исполнительным советом директоров. Завершение пересмотра программы предполагает выплату транша на 1,4 млрд долл.», - сказал он и уточнил, что этот процесс должен быть завершен в течение нескольких недель. «Это произойдет значительно раньше, чем в сентябре», - добавил руководитель миссии.

В свою очередь, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заверила, что Украина продолжит сотрудничество с МВФ. «Национальный банк, как и ранее, продолжит сотрудничество с МВФ… Хочу заверить, что НБУ и украинское правительство продолжат реализовывать требования программы», - сказала она и назвала основные задачи НБУ - соблюдение политики гибкого обменного курса и переход к инфляционному таргетированию.

Гонтарева подчеркнула, что Национальный банк намерен поддерживать международные резервы на адекватном уровне. «НБУ продолжит пополнять резервы и выходить на валютный рынок с этой целью», - сказал она.

И кроме всего прочего, в конце уходящей недели, премьер Яценюк в очередной раз поднял вопрос перед правительством о подготовке «плана Маршалла», призванном спасти экономику страны.

Премьер дал поручение правительству в ближайшее время подготовить проект нового «плана Маршалла» для Украины, который должен быть представлен осенью на масштабной конференции для иностранных инвесторами и доноров для привлечения крайне необходимого капитала в страну.

Артем Белоусов (УНИАН)