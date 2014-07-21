Morgan Stanley: экономика России не избежит рецессии

Риски худшего сценария материализуются: прогноз спада экономики на 1,5% в 2014 году теперь выглядит более вероятным, чем базовый прогноз роста на 0,8%, пишут "Ведомости" со ссылкой на обзор Morgan Stanley.

Ограничения в отношении системно значимых банков и крупных компаний повлияют на всех остальных. Ужесточение доступа на внешний финансовый рынок приведет к ослаблению рубля и росту внутренних ставок. И хотя ЦБ, считают аналитики, справится с ростом спроса на ликвидность как ценой сокращения своих резервов, так и путем использования нерыночных механизмов рефинансирования, удорожание стоимости заимствований негативно скажется на инвестициях. А ослабление рубля — на потребительском спросе.

Но более сильным фактором окажется рост неопределенности, из-за которой инвесторы предпочтут отложить свои планы, а потребители — больше сберегать, полагают в Morgan Stanley. В итоге экономика, которая во II квартале скорее стагнировала, чем сокращалась, не сможет избежать сокращения во втором полугодии, хотя благодаря высокой цене нефти и жесткому рынку труда, где безработица продолжает оставаться на исторических минимумах, спад не будет большим.

Инвесторы, как выяснили в Morgan Stanley, в целом достаточно конструктивно относились к России по крайней мере с начала мая, когда президент Владимир Путин поддержал президентские выборы в Украине и план ОБСЕ по деэскалации конфликта. Это отношение выразилось в росте рынка акций на 15% и укреплении рубля на 7% с мартовских минимумов: многие считали, что конфликт как минимум не будет обостряться.

Внутренние капитальные инвестиции на начальном этапе конфликта в I квартале упали на 5%, по мере снижения напряженности в течение апреля — мая сократили падение до 2,6%, отмечают Иван Чакаров и Тина Фордхэм из Citi: «Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы инвестиции возобновят резкое снижение». Из-за улучшения ситуации во II квартале Минэкономразвития предполагало повысить прогноз роста в 0,5% по итогам 2014 года, теперь на это мало шансов, полагают в Citi. По оценкам Минфина, усиление неопределенности может стоить экономике сокращения темпов до 0,2-0,3%. По оценкам Barclays, даже прогноз роста на 0,1% теперь выглядит оптимистичным.

Читайте такжеРоссийские акции дешевеют из-за угрозы новых санкций

Неопределенность «правил игры» в отношении бизнеса, скорее всего, продолжится как из-за риска дальнейших санкций со стороны США и ЕС, так и риска ответных шагов со стороны российских властей. Оба фактора негативны для инвестиций не только с точки зрения потоков, но и в плане передачи технологий в случае сворачивания трансграничного сотрудничества, замечают Анна Задорнова и Дмитрий Виноградов из UBS.

В случае дальнейших санкций и повышения изоляции в российской экономической политике возможны фундаментальные сдвиги, считают Нелл и Слюсарчук: переход от гибкого курсообразования и инфляционного таргетирования к политике фиксированного обменного курса; от бюджетного правила с ограничением дефицита в 1% ВВП — к смягчению бюджетной политики для поддержки экономического роста; от прорыночной ориентации — к «государственничеству»; от стратегии интеграции с глобальными рынками и институтами — к сокращению зависимости от внешних рынков.