Доллар на межбанке поднялся до 11,76 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,6400/11,7600, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Котировки по евро-гривне ушли вверх до 15,7475/15,9125.

Цены на российскую валюту поднялись до 0,3320/0,3355.

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Как сообщал УНИАН, в пятницу, 18 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США закрылись котировками 11,6700/11,7200.

Ценовые показатели по евро/гривне составили 15,7863/15,8580.

Рублевый рынок закрылся котировками 0,3312/0,3336.

Нацбанк в пятницу на рынок не выходил.