Доллар на межбанке поднялся до 11,76 грн
10:40, 21 июля 2014Финансы
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Американская валюта на открытии межбанка усилила свои позиции по отношению к гривне.
Доллар на межбанке подорожал / Фото УНИАН
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,6400/11,7600, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.
Котировки по евро-гривне ушли вверх до 15,7475/15,9125.
Цены на российскую валюту поднялись до 0,3320/0,3355.
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Как сообщал УНИАН, в пятницу, 18 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США закрылись котировками 11,6700/11,7200.
Ценовые показатели по евро/гривне составили 15,7863/15,8580.
Рублевый рынок закрылся котировками 0,3312/0,3336.
Нацбанк в пятницу на рынок не выходил.
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