Нацбанк привязал учетную ставку к возможному уровню инфляции

Национальный банк Украины при определении целесообразного размера учетной ставки ориентируется на возможный уровень инфляции в следующем году, сообщается на сайте регулятора со ссылкой на слова главы НБУ Валерии Гонтаревой.

«Национальный банк планирует внедрять режим инфляционного таргетирования, и это наши первые шаги. Мы должны смотреть вперед. Мы не должны приравнивать учетную ставку к уровню инфляции прошлого года, а нужно думать постоянно о будущем, когда устанавливаем учетную ставку. Наконец, учетная ставка в стране начинает что-то значить», - приводятся в сообщении слова Гонтаревой. Она также отметила, что в Украине учетная ставка и ставка рефинансирования не имели прикладного значения и не соответствовали реальной ситуации на рынке.

Глава НБУ также подчеркнула, что доступность рефинансирования для банков с увеличением уровня учетной ставки не изменилась. В частности, 16 июля Нацбанк провел процентный тендер на 90 дней без ограничения суммы, по которому выдал банкам кредиты рефинансирования на сумму свыше 5,2 млрд грн под 14,25% годовых. «Всего рефинансирование на таких условиях получил 21 банк. Каждый, кто имел государственные ценные бумаги, мог принять участие в тендере и в полном объеме купить столько ресурсов, сколько ему нужно. Именно это условие является существенным шагом к развитию рынка капитала в Украине », - сказала она.

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По словам главы НБУ, первым шагом к развитию рынка капитала станет полностью и абсолютно ликвидный рынок государственных ценных бумаг. «Рынок ОВГЗ является нашим приоритетом по развитию рынка капитала. После построения полностью ликвидного рынка государственных ценных бумаг мы будем развивать другие сегменты фондового рынка», - сказала Гонтарева.

Как сообщал УНИАН, правление НБУ приняло решение с 17 июля повысить учетную ставку на 3 п.п. – до 12,5%.

Последний раз регулятор пересматривал уровень учетной ставки в апреле этого года, повысив ее уровень с 15 апреля на 3 п.п. – до 9,5%.

В 2013 году Нацбанк заявлял о намерениях постепенно снижать учетную ставку и в течение года проводил такое снижение дважды: до 6,5% с 13 августа и до 7% с 10 июня, в результате чего также снижались ставки по кредитам рефинансирования НБУ.

Согласно закону о Национальном банке, учетная ставка является одним из монетарных инструментов, при помощи которого НБУ устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир стоимости привлеченных и размещенных денежных средств. Учетная ставка является базовой относительно других процентных ставок НБУ и используется одновременно как средство реализации денежно-кредитной политики и ориентир стоимости денег. С мая прошлого года стоимость основных операций по рефинансированию, в частности, еженедельные тендеры на срок до 14 дней, определяется на основе учетной ставки.