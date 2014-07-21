Повышение табачного акциза не панацея для бюджета – эксперт

11:22, 21 июля 2014
Финансы
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В Лондоне прошла презентация новой работы всемирно известного экономиста Артура Лаффера «Учебник по акцизному налогообложению табака».

Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Признанный журналом Times одним из «наиболее выдающихся людей столетия», близкий друг и советник британского премьер-министра Маргарет Тетчер, автор известной теории, которая подтверждает зависимость государственных доходов от среднего уровня налоговых ставок в стране, предложил свой взгляд на систему налогообложения табачных изделий в мире.

Во времена мирового финансового кризиса акцизные налоги на табачные изделия начинают играть все более важную роль в наполнении государственного бюджета. Но постоянные повышения табачные акцизов не всегда являются панацеей для бюджетного дефицита – считает американский ученый.

- Когда ставка табачного акциза достигает т.н. «недопустимой грани», налоговые поступления серьезно сокращаются. В поисках альтернативы потребители переходят на дешевые сигареты с меньшей налоговой нагрузкой и даже начинают покупать нелегальный товар. Таким образом, государство получает двойной удар – теряет и бюджетные поступления, и возможность снизить влияние на здоровья от вредной привычки – уверен Артур Лаффер.

Новая работа Артура Лаффера содержит несколько практических рекомендаций странам по оптимизации структуры табачного акциза, а также конкретные примеры и их анализ. Так, известные ученый предлагает правительствам строить свою акцизную политику, учитывая некоторые базовые принципы. А именно, иметь четкое определение и классификацию табачных изделий в Налоговом кодексе, формировать такую акцизную структуру, которая бы гарантировала прогнозируемые и стабильные бюджетные поступления, минимизировать административное давление на налогоплательщиков, внедряя эффективные и действенные инструменты контроля за уплатой акцизного налога с табачных изделий участниками рынка.

Самое важно – «не стоит подгонять все под одну мерку», считает Лаффер, настаивая на том, что каждая страна должна самостоятельно устанавливать ставки табачного налога. Ведь, «налогообложение табака – это довольно сложный и комплексный процесс, который требует учета политических, экономических и демографических особенностей каждого отдельного государства» - уверен Лаффер.

Вопросы акцизного налогообложения табачных изделий актуальны и для Украины, поскольку табачный акциз обеспечивает почти 70% всех акцизных поступлений госбюджета Украины. После подписания Соглашения об ассоциации с ЕС Украина будет постепенно повышать акцизные ставки и гармонизировать их со ставками Европейского Союза. И основная задача, по мнению экспертов, состоит в том, чтобы сохранить бюджетные поступления, не пересекая «недопустимую грань», упомянутую Лаффером.

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