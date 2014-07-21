Повышение табачного акциза не панацея для бюджета – эксперт

Об этом сообщает Reuters.

Признанный журналом Times одним из «наиболее выдающихся людей столетия», близкий друг и советник британского премьер-министра Маргарет Тетчер, автор известной теории, которая подтверждает зависимость государственных доходов от среднего уровня налоговых ставок в стране, предложил свой взгляд на систему налогообложения табачных изделий в мире.

Во времена мирового финансового кризиса акцизные налоги на табачные изделия начинают играть все более важную роль в наполнении государственного бюджета. Но постоянные повышения табачные акцизов не всегда являются панацеей для бюджетного дефицита – считает американский ученый.

- Когда ставка табачного акциза достигает т.н. «недопустимой грани», налоговые поступления серьезно сокращаются. В поисках альтернативы потребители переходят на дешевые сигареты с меньшей налоговой нагрузкой и даже начинают покупать нелегальный товар. Таким образом, государство получает двойной удар – теряет и бюджетные поступления, и возможность снизить влияние на здоровья от вредной привычки – уверен Артур Лаффер.

Новая работа Артура Лаффера содержит несколько практических рекомендаций странам по оптимизации структуры табачного акциза, а также конкретные примеры и их анализ. Так, известные ученый предлагает правительствам строить свою акцизную политику, учитывая некоторые базовые принципы. А именно, иметь четкое определение и классификацию табачных изделий в Налоговом кодексе, формировать такую акцизную структуру, которая бы гарантировала прогнозируемые и стабильные бюджетные поступления, минимизировать административное давление на налогоплательщиков, внедряя эффективные и действенные инструменты контроля за уплатой акцизного налога с табачных изделий участниками рынка.

Самое важно – «не стоит подгонять все под одну мерку», считает Лаффер, настаивая на том, что каждая страна должна самостоятельно устанавливать ставки табачного налога. Ведь, «налогообложение табака – это довольно сложный и комплексный процесс, который требует учета политических, экономических и демографических особенностей каждого отдельного государства» - уверен Лаффер.

Вопросы акцизного налогообложения табачных изделий актуальны и для Украины, поскольку табачный акциз обеспечивает почти 70% всех акцизных поступлений госбюджета Украины. После подписания Соглашения об ассоциации с ЕС Украина будет постепенно повышать акцизные ставки и гармонизировать их со ставками Европейского Союза. И основная задача, по мнению экспертов, состоит в том, чтобы сохранить бюджетные поступления, не пересекая «недопустимую грань», упомянутую Лаффером.