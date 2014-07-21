Россия ищет способы ввести пошлины на украинскую продукцию - СМИ

Россия рассматривает возможность введения защитных мер в торговых отношениях с Украиной на основании Венской конвенции о праве международных договоров, сообщил РИА Новости источник в правительстве.

Украина подписала экономическую часть Соглашения об ассоциации с ЕС 27 июня, зона свободной торговли с ЕС предполагает обнуление импортных пошлин. Власти РФ неоднократно заявляли, что в случае вхождения Украины в зону свободной торговли с ЕС России придется защищать свой внутренний рынок от беспошлинного потока через Украину европейских товаров.

Власти РФ рассчитывают отменить безбарьерные отношения с Украиной, основываясь на статье 62 конвенции, которая предполагает прекращение договора или приостановление его действия в связи с коренным изменением обстоятельств. Фактически это приведет к восстановлению режима наибольшего благоприятствования, который у России существует с теми странами, с которыми не заключены соглашения о свободной торговле. Режим наибольшего благоприятствования предполагает установление средневзвешенного тарифа на поставки товаров (для стран Таможенного союза сейчас - около 7,8%).

"В отношении Украины, исторически являющейся основным торговым партнером России, находившейся в стадии глубокой интеграции во многих областях экономики, коренным образом изменяются обстоятельства, существовавшие при заключении договора о ЗСТ СНГ и которые не предвиделись ранее", - говорит собеседник.

Например, беспрецедентным является создание Группы поддержки Украины под председательством Еврокомиссии, считает он. Мандат этой группы позволяет мобилизовать экспертизу значительного количества сотрудников Еврокомиссии для планирования и имплементации в ближайшем будущем реформ на Украине, позволяющих ей в максимально короткие сроки начать выполнять Соглашение об ассоциации с ЕС, пояснил собеседник.

Также рассматривается возможность прекращения условий договора о ЗСТ СНГ для Украины вследствие его нарушения (статья 60 конвенции) - в частности, в связи с переходом Украины на техрегулирование ЕС.

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Агентство напоминает, что ранее Россия предложила Беларуси и Казахстану принять общую резолюцию о новом режиме для украинских товаров. РФ планировала использовать приложение 6 к договору о зоне свободной торговли СНГ. Оно позволяет отменить преференции, если импорт из страны — члена ЗСТ возрастает так сильно, что наносит ущерб их экономике или если есть такая угроза. Однако Россия не нашла поддержки у своих партнеров по Таможенному союзу и, в соответствии с правилами организации, получила право действовать в одностороннем порядке.

На этой неделе Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства, предполагающий отмену нулевых ставок пошлин на ввоз ряда товаров из Молдовы, которая также подписала Соглашение об ассоциации с ЕС.