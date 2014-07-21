Правительство предлагает увеличить потолок госдолга на 22,6%

Кабинет министров Украины предлагает внести изменения в государственный бюджет Украины на 2014 год и повысить предельный объем госдолга до 814,280 млрд грн, что на 22,63%, или на 150,271 млрд грн, больше действующего показателя.

Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» (относительно корректировки показателей), зарегистрированном на сайте парламента 21 июля (№4308).

«Определить на 31 декабря 2014 года предельный объем государственного долга в сумме 814 279 884 600 гривень», - говорится в законопроекте.

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Согласно пояснительной записке к проекту, увеличение потолка госдолга обусловлено девальвацией национальной валюты, влияние которой оценивается в 79,7 млрд грн, и увеличением объема госзаимствований посредством выпуска ОВГЗ для докапитализации НАК «Нафтогаз Украины» на 70,6 млрд грн.

Кроме того, объем госдолга увеличивается в связи с предполагаемым ростом расходов резервного фонда на 16,9 млрд грн для укрепления обороноспособности страны и обеспечения восстановления разрушенной инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях.

Помимо этого, девальвация гривни обусловила дополнительные расходы на обслуживание госдолга и выполнение долговых обязательств по кредитам в объеме 1 млрд грн.

Также, в связи со значительной девальвацией нацвалюты дополнительно предусмотрено около 219 млн грн для обеспечения функционирования зарубежных дипломатических учреждений Украины и обеспечения расходов неотложного характера аппаратов военных атташе за рубежом.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за апрель 2014 года снизилась на 676 млн долл., или на 1,03% - до 65,217 млрд долл., в то время как в гривневом – выросла на 3,01%, или на 21,74 млрд грн, до 743,577 млрд грн.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд одобрил двухлетнюю программу кредитования экономики Украины в объеме 17 млрд долл. в конце апреля. Украина получила первый транш в объеме более 3 млрд долл в начале мая.

Возобновление сотрудничества с МВФ «разморозило» ряд программ для Украины с международными финансовыми организациями, и по оценкам экспертов, общий объем кредитов от международных кредиторов и доноров в 2014 году составит около 13 млрд долл.

Действующий госбюджет Украины на 2014 год устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн или 43,6% ВВП.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services прогнозирует рост дефицита государственного бюджета Украины в 2014 году до 11% ВВП, в то время как государственный долг Украины достигнет 60,1% ВВП.