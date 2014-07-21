ВВП Украины за полгода упал на 3%

Спад ВВП Украины в первом полугодии 2014 года по сравнению с соответствующим периодом 2013 года составил 3%.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту Кабинета министров о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» (относительно корректировки показателей), зарегистрированном на сайте парламента 21 июля (№4308).

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«По данным Госстата, усилилось падение реального валового внутреннего продукта. Если реальный ВВП в январе-мае по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составлял 97,7%, то в январе-июне 2014 года - 97,0%. Существенное падение произошло в июне - 94,1% (май - 95,1%)», - говорится в пояснительной записке Кабмина.

При этом Госстат пока не опубликовал официальных данных по ВВП за первое полугодие.

Как сообщал УНИАН, действующий бюджет на 2014 год предполагает снижение ВВП на 3% при инфляции 12-14%, дефицит в объеме 68,5 млрд грн и госдолг не выше 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.

Правительство ожидает в 2014 году падение ВВП на 6-6,5%.

Международный валютный фонд прогнозирует падение ВВП Украины в 2014 году на уровне 6,5%.

Всемирный банк прогнозирует спад экономики Украины в 2014 году на 5% и ожидает, что в 2015 году экономика Украины может показать рост на 2,5%.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует падение ВВП Украины по итогам 2014 года на 7% и ожидает признаков стагнации в экономике страны в 2015 году, при этом экономика выстоит.