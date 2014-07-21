АТО на Донбассе обходится бюджету в 1,5 млрд гривень ежемесячно – Шлапак

Министр финансов Александр Шлапак предложил Верховной Раде включить в повестку дня на этой пленарной неделе ряд законопроектов, цель которых - сбалансировать доходную и расходную части госбюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на Согласительном совете парламента.

В частности, Шлапак попросил парламент включить в рассмотрение законопроекты № 4116а, 4117а. Они касаются поставок газа в Украину, а именно: системы управления ГТС и особого периода в топливно-энергетическом комплексе.

Также Шлапак призвал депутатов поддержать включение в повестку дня законопроектов № 4930, 4160, 2403.

Шлапак кроме того подчеркнул, что не нужно ставить на рассмотрение парламента вопросы, которые не имеют под собой ресурсной базы.

Также он призвал законодателей включить в повестку дня два законопроекта, касающиеся внесения изменений в госбюджет. Шлапак объяснил, что изменения в бюджет необходимо вносить, поскольку на сегодняшний день существенными являются расходы на проведение АТО.

Он отметил, что проведение АТО обходится бюджету в 1,5 млрд грн ежемесячно. А до конца года эта сумма составит 9,1 млрд грн.

Кроме того, министр отметил, что изменения в бюджет необходимо вносить еще и потому, что падение ВВП в текущем году оказалось большим, чем предусмотрено действующим законом о госбюджете. В частности, на 1 июля оно составило -5%, а до конца года прогнозируется -6,5%. Это влечет за собой невыполнение доходной части бюджета на 13 млрд грн на конец года, сказал Шлапак.

Также Шлапак добавил, что в связи с тем, что курс гривни оказался также выше, чем запланировано в действующем бюджете, это приводит к росту расходов на обслуживание государственного долга.

Он подчеркнул, что все эти факторы привели к бюджетному срыву в размере дополнительных расходов в сумме 31 млрд грн.

Шлапак отметил, что эту сумму необходимо компенсировать двумя путями — сокращением расходов и увеличением поступлений в госбюджет.

Что касается сокращения расходов, то Шлапак предложил депутатам сократить расходы на содержание государственного аппарата.

“Мы на 90% сокращаем двухмесячные расходы на органы государственной власти, то есть фактически два месяца органы государственной власти будут работать без финансирования, предлагаем сократить на 80% и расходы на контролирующие органы, оставив лишь тех работников, которые занимаются разрешительными операциями”, - сказал он.

Также правительство предлагает прекратить какие-либо проверки бизнеса до конца года.

Среди других предложений по сокращению расходов госбюджета - на 1 млрд грн сократить расходы на угольную отрасль, уменьшить дотации местным бюджетам и сократить ряд государственных программ.

По словам министра, эти и ряд других мероприятий позволят сэкономить 10 млрд грн.

Что касается еще 21 млрд грн, то правительство предлагает определенные компенсаторы, в частности, увеличить экологический налог, часть средств от ЕС направить в госбюджет, существенно увеличить плату за использование недр. Он уточнил, что речь идет о добыче нефти и газа.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета на 2014 год на данный момент составляет 14,5 млрд грн, и правительство намерено провести секвестр бюджета, о чем 17 июля заявил премьер-министр Арсений Яценюк.

В основе нового бюджета будет использован более пессимистичный прогноз, в частности, падение ВВП на 6-6,5% при инфляции около 19%, о чем 17 июля сообщил министр финансов Александр Шлапак.

Читайте такжеВВП Украины за полгода упал на 3%

Действующий бюджет на 2014 год предполагает снижение ВВП на 3% при инфляции 12-14%, дефицит в объеме 68,5 млрд грн и госдолг не выше 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.

Всемирный банк прогнозирует спад экономики Украины в 2014 году на 5% и ожидает, что в 2015 году экономика Украины может показать рост на 2,5%.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует падение ВВП Украины по итогам 2014 года на 7% и ожидает признаки стагнации в экономике страны на 2015 год, при этом экономика выстоит.