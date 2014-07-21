Кабмин выделил почти 600 млн гривень для закупки вооружения и военной техники

Кабинет министров Украины выделил 598,948 млн грн для закупки вооружения и военной техники.

Соответствующее распоряжение от 17 июля № 652-р обнародовано на Правительственном портале.

"Выделить 598 947,9 тыс. гривен для закупки вооружения и военной техники, в том числе: Министерству обороны - 200 000 грн; Министерству внутренних дел – 242 534 тыс. грн; Администрации Государственной пограничной службы – 156413,9 тыс. гривен", - говорится в распоряжении.

Правительство также поручило Министерству финансов осуществить отмеченные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

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Министерству обороны, Министерству внутренних дел и Администрации Государственной пограничной службы необходимо утвердить в трехдневный срок по согласованию с Министерством экономического развития и торговли и Министерством финансов перечень расходов, связанных с закупкой вооружения и военной техники; подать до 28 декабря Министерству экономического развития и торговли, Министерству финансов и Государственной казначейской службе отчет об использовании средств, выделенных согласно этому распоряжению.