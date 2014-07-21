У Яценюка предлагают увеличить военные расходы на 16,9 млрд гривень

Кабинет министров Украины предлагает внести изменения в государственный бюджет Украины на 2014 год и увеличить расходы резервного фонда на 16,9 млрд грн для укрепления обороноспособности страны и обеспечения восстановления разрушенной инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» (относительно корректировки показателей), зарегистрированном на сайте парламента 21 июля (№4308).

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«Учитывая сложную текущую ситуацию в восточных областях страны, в проекте Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» предполагается увеличить расходы резервного фонда на 16,9 млрд гривень для укрепления обороноспособности нашего государства и обеспечения восстановления разрушенной инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены пророссийскими боевиками в середине апреля. В то же время, часть боевиков из освобожденных городов прорвались к Донецку и Луганску, и операция по освобождению городов на востоке Украины продолжается.

В начале июля правительство Украины обнародовало свои оценки предварительного объема восстановительных работ в Донецкой и Луганской областях, которые достигают 8 млрд грн.

Одновременно растут потребности в финансировании украинской армии. Минфин в конце мая сообщил, что на основании полученных запросов, потребности армии оцениваются в 12 млрд грн. По состоянию на 11 июля Минфин перечислил на нужды армии из резервного фонда госбюджета 7,616 млрд грн.

Также правительство выпустило казначейские обязательства «Военные» на 1,1 млрд грн, в том числе на 100 млн для физических лиц, размещение которых продолжается.

Посильную помощь украинской армии оказывают предприятия, объединения граждан и благотворительные организации, собирая средства и покупая необходимое оснащение и продукты питания для военнослужащих сил АТО на востоке Украины.