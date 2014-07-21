Правительство хочет предоставлять госгарантии частным предприятиям

Кабинет министров Украины предлагает внести изменения в государственный бюджет Украины на 2014 год и предусмотреть предоставление госгарантий для субъектов хозяйствования - резидентов Украины, в то время как действующий бюджет позволяет госгарантии только в отношении предприятий госсектора экономики.

Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» (относительно корректировки показателей), зарегистрированном в парламенте 21 июля (№4308).

«Установить, что в 2014 году государственные гарантии могут предоставляться в объеме до 25 млрд гривень… для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств субъектов хозяйствования - резидентов Украины по кредитам (займам), привлекаемым для финансирования инвестиционных проектов», - говорится в сравнительной таблице к законопроекту.

Читайте такжеВ 2015 году правительство не будет предоставлять госгарантии

Напомним, что действующий госбюджет предполагает предоставление госгарантий в 2014 году для обеспечения полного или частичного выполнения долговых обязательств предприятий государственного сектора экономики.

Порядок и условия предоставления госгарантий будет устанавливать Кабинет министров Украины.

Читайте такжеГосгарантии из бюджета-2014 пойдут на обновление парка «Укрзализныци»

Как сообщал УНИАН, госбюджет Украины на 2014 год устанавливает предельный объем госгарантий в 25 млрд грн. Госгарантии предоставляются по решению правительства для уплаты по кредитам предприятий госсектора, в том числе Государственного агентства автомобильных дорог Украины, предприятий, образованных Аграрным фондом, а также под инвестпроект «Создание космического ракетного комплекса «Циклон-4». Эти предприятия освобождаются от обязательства предоставлять имущественное или другое обеспечение выполнения обязательств по предоставленным в 2014 году государственным гарантиям.