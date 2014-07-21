Кабмин предлагает увеличить доходы и расходы бюджета на 5,9 млрд гривень

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде увеличить объем доходной части государственного бюджета на 2014 год на 5,935 млрд грн - до 378,865 млрд грн и расходной части - на 5,869 млрд грн, до 442,631 млрд грн.

Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» (относительно корректировки показателей), зарегистрированном в парламенте 21 июля (№4308).

При этом уровень дефицита госбюджета остается неизменным.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, по доходной части правительство предлагает сократить плановые поступления по налогу на прибыль предприятий на 2,8 млрд грн, по НДС с товаров, произведенных в Украине, – на 5,7 млрд грн, по НДС с импортных товаров – на 4,5 млрд грн, увеличить поступления за счет доходов физлиц на 3,3 млрд грн, уменьшения бюджетного возмещения по НДС – на 1,8 млрд грн, увеличения платы за пользование недрами – на 9 млрд грн, а также за счет включения в доходную часть помощи от ЕС на сумму 4 млрд грн и экологического налога на сумму 2 млрд грн.

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В расходной части бюджета правительство предлагает сократить на 90% двухмесячные расходы на содержание органов государственной власти, кроме органов, обеспечивающих обороноспособность страны.

Как сообщал УНИАН, в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины за январь-июнь 2014 года, по оперативным данным Государственной казначейской службы, поступило 175,8 млрд грн, что на 8,1%, или на 13,1 млрд грн, больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Верховная Рада 27 марта приняла закон о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год", предполагающий сокращение доходной части бюджета на 2014 год на 24,7 млрд грн и сокращение расходов на 23,8 млрд грн при дефиците бюджета в объеме 68,5 млрд грн.