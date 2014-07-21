Кабмин предлагает увеличить доходы и расходы бюджета на 5,9 млрд гривень
Уровень дефицита государственного бюджета остается неизменным.
Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде увеличить объем доходной части государственного бюджета на 2014 год на 5,935 млрд грн - до 378,865 млрд грн и расходной части - на 5,869 млрд грн, до 442,631 млрд грн.
Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» (относительно корректировки показателей), зарегистрированном в парламенте 21 июля (№4308).
При этом уровень дефицита госбюджета остается неизменным.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, по доходной части правительство предлагает сократить плановые поступления по налогу на прибыль предприятий на 2,8 млрд грн, по НДС с товаров, произведенных в Украине, – на 5,7 млрд грн, по НДС с импортных товаров – на 4,5 млрд грн, увеличить поступления за счет доходов физлиц на 3,3 млрд грн, уменьшения бюджетного возмещения по НДС – на 1,8 млрд грн, увеличения платы за пользование недрами – на 9 млрд грн, а также за счет включения в доходную часть помощи от ЕС на сумму 4 млрд грн и экологического налога на сумму 2 млрд грн.
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В расходной части бюджета правительство предлагает сократить на 90% двухмесячные расходы на содержание органов государственной власти, кроме органов, обеспечивающих обороноспособность страны.
Как сообщал УНИАН, в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины за январь-июнь 2014 года, по оперативным данным Государственной казначейской службы, поступило 175,8 млрд грн, что на 8,1%, или на 13,1 млрд грн, больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Верховная Рада 27 марта приняла закон о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год", предполагающий сокращение доходной части бюджета на 2014 год на 24,7 млрд грн и сокращение расходов на 23,8 млрд грн при дефиците бюджета в объеме 68,5 млрд грн.