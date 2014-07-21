Для бизнеса готовят облегченный режим проверок

Кабинет министров Украины предлагает внести изменения в государственный бюджет Украины на 2014 год и проводить проверки предприятий контролирующими органами, кроме налоговой службы, только с разрешения правительства или по заявке самого предприятия.

Об этом говорится в правительственном законопроекте о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» (относительно корректировки показателей), зарегистрированном в парламенте 21 июля (№4308).

«Установить, что проверки предприятий, учреждений и организаций контролирующими органами (кроме Государственной фискальной службы) осуществляются в течение августа-декабря 2014 года только с разрешения Кабинета министров Украины или по заявке предприятия по его проверке», - говорится в законопроекте.

Помимо этого, правительство до 1 октября предоставит Верховной Раде Украины проекты законов о пересмотре функций и полномочий контролирующих и разрешительных органов с целью приведения их к стандартам Европейского Союза, а также внесет изменения в собственные нормативные акты для устранения дублирования функций, сокращения объема этих функций и объема контрольно-надзорной работы с соответствующим сокращением численности контролирующих органов и персонала.

Как сообщал УНИАН, в апреле правительство внесло на рассмотрение парламента пакет законопроектов по упрощению разрешительных процедур и достижения производственных стандартов Украины стандартам ЕС.

Минэкономразвития называет упрощение регуляторных процедур одной из своих основных задач, и намерено продолжить работу в этом направлении, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране и напряженность на востоке Украины.

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Помимо дерегуляции, сокращение численности контролирующих органов и их персонала будет способствовать сокращению расходов госбюджета на их содержание, что соответствует рекомендациям Международного валютного фонда и потребностям украинского правительства, изыскивающего резервы для финансирования растущих потребностей армии.