Правительство хочет расширить свои полномочия на случай военного положения

Кабинет министров Украины предлагает в случае введения военного положения в 2014 году исключить требование по определению расходов госбюджета исключительно бюджетным законом и отменить обязательное согласование перераспределения расходов и предоставления кредитов из госбюджета с бюджетным комитетом Верховной Рады.

Об этом говорится в правительственном законопроекте о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» (относительно корректировки показателей), зарегистрированном в парламенте 21 июля (№4308).

«Установить, что в 2014 году в случае введения военного положения не применяются нормы Бюджетного кодекса Украины… в части определения исключительно законом о государственном бюджете Украины расходов государственного бюджета… в части обязательности согласования с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам бюджета решения Кабинета министров Украины о перераспределении расходов бюджета и предоставления кредитов из бюджета», - говорится в документе.

Также предлагается в случае введения военного положения предоставить правительству право по согласованию с верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины принимать решения по сокращению расходов или кредитованию из госбюджета Украины для направления этих средств в резервный фонд и использования на нужды украинской армии.

Помимо этого, предлагается в условиях военного положения отменить действие Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок» на закупки для нужд ВСУ и других военных формирований, правоохранительных и других государственных органов для выполнения задач по сопротивлению вооруженной агрессии, обеспечения неприкосновенности государственной границы и защиты государства.

Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены пророссийскими боевиками в середине апреля. В то же время, часть боевиков из освобожденных городов прорвались к Донецку и Луганску, и операция по освобождению городов на востоке Украины продолжается.

В начале июля правительство Украины обнародовало свои оценки предварительного объема восстановительных работ в Донецкой и Луганской областях, которые достигают 8 млрд грн.

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Одновременно растут потребности в финансировании украинской армии. Минфин в конце мая сообщил, что на основании полученных запросов, потребности армии оцениваются в 12 млрд грн. По состоянию на 11 июля Минфин перечислил на нужды армии из резервного фонда госбюджета 7,616 млрд грн.

Также правительство выпустило казначейские обязательства «Военные» на 1,1 млрд грн, в том числе на 100 млн для физических лиц, размещение которых продолжается.

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Посильную помощь украинской армии оказывают предприятия, объединения граждан и благотворительные организации, собирая средства и покупая необходимое оснащение и продукты питания для военнослужащих сил АТО на востоке Украины.

Напомним, что Кабинет министров Украины предлагает внести изменения в государственный бюджет Украины на 2014 год и увеличить расходы резервного фонда на 16,9 млрд грн для укрепления обороноспособности страны и обеспечения восстановления разрушенной инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях.