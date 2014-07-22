В Украине самые дорогие акцизные марки в Европе – СМИ

Об этом сообщает газета «Зеркало недели».

Если в Украине за тысячу табачных марок потребители подакцизной продукции платят «в пересчете почти 12 долл. (это при нынешнем взвинченном курсе), то в Казахстане — 1,76, Молдове — 3,72, России — 5,2 долл. Аналогичная ситуация в странах Европы. В Италии платят 3,28 долл./тыс. марок, в Польше — 4,67, Турции — 4,13, Португалии — 3,9. Развитые европейские страны вообще не берут плату за марки: Швейцария, Ирландия, Испания, Франция, Австрия, Германия, Дания, Швеция» - сообщает издание.

Читайте такжеПовышение табачного акциза не панацея для бюджета – эксперт

Также по данным газеты «Зеркало недели», значительная часть дохода от акцизных марок поступает не на государственное предприятие «Полиграфкомбинат «Украина», а частным компаниям-поставщикам этого предприятия.

«Изучаем калькуляции стоимости изготовления акцизных марок на ГП "Полиграфкомбинат "Украина" (ПКУ). Марки для алкоголя приносят ПКУ «аж» 1% прибыли, табачная филателия — меньше 2,5%. От крупного современного предприятия с государственной формой собственности поступают крохи в госбюджет, но при этом отечественная акцизная марка по своей цене впереди планеты всей. Согласитесь, это настораживает» - пишет «Зеркало недели».

«Нужно разбираться, не работает ли в этом случае примитивная схема завышения закупочных цен, лишающая прибыли государство. А главное, высокая цена марки не соответствует ее эффективности. Рост нелегального рынка сигарет в 3,5 раза за последние четыре года и 50% тени в алкогольном сегменте — тому убедительное подтверждение. Но кто будет разбираться и как, если донецкие младореформаторы (в рамках подготовки к президентским выборам 2015 г.) в октябре 2013 г. вывели ГП «Полиграфкомбинат «Украина» (предприятие печатает бюллетени на выборы) из подчинения Минфина и переподчинили НБУ. Результат — полная закрытость хозяйственной деятельности. Физический доступ на предприятие запрещен даже народным депутатам» - сообщает издание.

Напомним, что по результатам совещания в Министерстве финансов при участии директора ГП «Полиграфкомбинат «Украина» М.Степанова от 12 мая 2014 г., было выяснено, что годовые расходы на «акцизную филателию» можно снизить почти на 500 млрд. грн.

13 июня 2014 г. премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Министерству финансов, Миндоходов и Национальному банку подготовить проект снижения стоимости акцизных марок. По состоянию на данный момент, поручение премьер-министра не выполнено.

Заместитель министра финансов Денис Фудашкин в комментарии «Зеркалу недели» выразил надежду, что правительственное поручение будет выполнено в ближайшее время. «Надеюсь, что скоро. Мы как раз сейчас занимаемся этим вопросом» - заявил Д.Фудашкин.

В свою очередь, директор Департамента контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров Министерства доходов и сборов (ныне Министерство находится в стадии ликвидации) Виталий Герц заявил: «Существующая цена акцизных марок не устраивает как бизнес, так и органы центральной власти. Поэтому проводятся определенные мероприятия, чтобы, с одной стороны, уменьшить стоимость, а с другой — чтобы не пострадали защитные элементы марки. Решается вопрос и внедрения цифрового кодирования подакцизных товаров. Разрабатывается соответствующий проект изменений в Налоговый кодекс».