Доллар на межбанке упал до 11,69 грн

В понедельник, 21 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,6400/11,7600, к 12:00 цены понизились до 11,6300/11,7000. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 11,6300/11,6900, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 15,7475/15,9125, к 12:00 цены ушли вниз до 15,7265/15,8250. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 15,7230/15,8080.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3320/0,3355, к 12:00 цены снизились до 0,3311/0,3335. К закрытию торгов цены сконцентрировались в диапазоне 0,3316/0,3329.

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Как сообщал УНИАН, в пятницу, 18 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США закрылись котировками 11,6700/11,7200. Ценовые показатели по евро/гривне составили 15,7863/15,8580. Рублевый рынок закрылся котировками 0,3312/0,3336.

Нацбанк в пятницу на рынок не выходил.