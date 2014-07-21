Предприятиям обещают частичную компенсацию процентных ставок по внутренним займам

Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде предоставить право правительству осуществлять частичную компенсацию предприятиям государственного и частного сектора экономики процентных ставок по заимствованиям на внутреннем рынке на общую сумму 432,4 млн грн до конца года.

Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» (относительно корректировки показателей), зарегистрированном в парламенте 21 июля (№4308).

В частности, Кабмин планирует компенсировать затраты по процентным ставкам субъектам хозяйствования - резидентам Украины для реализации инвестиционных проектов, "Укргидроэнерго" для завершения строительства первой очереди Днестровской ГАЭС, НАК "Нафтогаз Украины" для рефинансирования долговых обязательств, срок погашения которых наступает в 2014 году. А также субъектам хозяйствования, которые принадлежат к сфере управления Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины для обеспечения финансирования обновления и модернизации подвижного состава и железнодорожного транспорта, научно-производственному объединению "Форт" МВД Украины для обеспечения производственной деятельности, Аграрному фонду для закупки зерна у отечественных производителей.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, внедрение механизма частичной компенсации из государственного бюджета процентных ставок по заимствованиям, осуществляемым отечественными предприятиями на внутреннем рынке, будет стимулировать банки финансировать реальный сектор экономики.

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Правительство отмечает, что компенсация процентных ставок на сумму 432,4 млн грн до конца года позволит предприятиям привлечь ресурсы банков для реализации приоритетных направлений экономического развития, которые ориентированы на внутренний рынок, если частичная компенсация процентной ставки по таким заимствованиям составит 9% годовых, объемом до 15 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в течение июня остатки по кредитам в национальной валюте снизились на 2,6% (с начала года - на 7,4%) - до 552,7 млрд грн, в том числе юрлиц - на 2,8% (с начала года - на 7,9%) - до 437,4 млрд грн, физлиц - на 1,5% (с начала года - на 5,3%) - до 115,3 млрд грн.

Остатки по кредитам в иностранной валюте снизились в долларовом эквиваленте на 3,3% (с начала года - на 7,2%) - до 35,8 млрд долл. В том числе, физлиц - на 5,7% (с начала года - на 13,9%) - до 7,2 млрд долл., юрлиц - на 2,7% (с начала года - на 5,3%) - до 28,6 млрд долл.

Ставки по кредитам физическим и юридическим лицам в национальной валюте в июне снизились до 16,94% с 17,66%, в то время как в иностранной валюте - выросли до 8,71% с 8,53% в мае.