Минфин хочет пересмотреть бюджет по курсу 12 гривень/доллар
Когда планировали бюджет, исходили из цифры 10,8 грн за доллар
Министерство финансов Украины в пересмотренном государственном бюджете на 2014 год предлагает закрепить курс на уровне 12 гривень за 1 доллар.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня министр финансов Александр Шлапак на Согласительном совете парламента.
"Когда мы планировали бюджет, мы исходили из цифры 10,8 грн за 1 доллар к концу года. Сейчас мы выходим с цифрой 12 грн за 1 доллар", - заявил министр.
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Шлапак добавил, что в связи с тем, что курс гривни оказался выше, чем запланированный в действующем бюджете, это приводит к росту расходов на обслуживание государственного долга.
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