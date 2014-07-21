Минфин хочет пересмотреть бюджет по курсу 12 гривень/доллар

Министерство финансов Украины в пересмотренном государственном бюджете на 2014 год предлагает закрепить курс на уровне 12 гривень за 1 доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня министр финансов Александр Шлапак на Согласительном совете парламента.

"Когда мы планировали бюджет, мы исходили из цифры 10,8 грн за 1 доллар к концу года. Сейчас мы выходим с цифрой 12 грн за 1 доллар", - заявил министр.

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Шлапак добавил, что в связи с тем, что курс гривни оказался выше, чем запланированный в действующем бюджете, это приводит к росту расходов на обслуживание государственного долга.

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