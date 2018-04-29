Украинский бизнес на пороге ЕС: время действовать

Более трех месяцев прошло с тех пор, как Европейский союз в одностороннем порядкеоткрыл дверь для украинских товаров, обнулив для этого пошлины. Однако, судя по всему, воспользоваться открытой дверью отечественный бизнес не спешит.

«Я категорически не удовлетворен тем, как мы используем наши возможности по экспорту украинских товаров в страны-члены Евросоюза. Двери открыты, но туда почти никто не идет», - заявил в конце прошлой недели премьер Арсений Яценюк. «Я посмотрел статистику – она пока очень и очень слабая», - сказал премьер.

Последние цифры Госстата по внешней торговли свидетельствуют: торговля с ЕС растет, но слишком медленно. Так, экспорт украинских товаров в Польшу за этот период вырос на 36,4% - до 248,6 млн долл, в Германию – на 17% до 149,3 млн, в Италию – на 41% до 229,2 млн, в Венгрию – на 11,7% до 134 млн долл. В целом, за первые 5 месяцев года объем поставок отечественных товаров в ЕС вырос по сравнению с 2013-ым на 15,3% и составил треть от общего экспорта

Одновременно весьма стремительно падает товарооборот с Россией. Эта «братская» страна предпочитает наращивать поставки современного и тяжелого оружия терроризирующим Восток Украины боевикам, чем выстраивать нормальные межгосударственные торговые отношения. Неудивительно, что поставки товаров в Россию упали только в мае на 28,5%.

«Дверь открыта», а закона нет

Украинский бизнес пока продолжает работать по накатанной колее. И успешность тех или иных компаний на европейском рынке обусловлена скорее их предыдущим опытом торговли, нежели появлением новых возможностей. Поэтому приходится констатировать: открытой дверью в Европу воспользуются единицы.

К примеру, годовая квота на беспошлинную поставку 10 тыс тонн яблочного и виноградного соков, производство которых было традиционно ориентировано на ЕС, уже исчерпана, а производители натурального меда поставили 3,24 тыс тонн продукции из предусмотренных квотой 5 тыс тонн. Определенные успехи можно также отметить у мукомольной продукции, которой за время действия АТП было поставлено 1,1 тыс тонн из предусмотренных 6,3 тыс тонн.

Это, к сожалению, лишь исключения. Большая же часть товаров просто не может попасть на европейский рынок, несмотря на снятие пошлинных ограничений, отмечает директор департамента европейской интеграции министерства экономического развития и торговли Украины Вячеслав Цимбал.

«Причиной этого является несоответствие европейским стандартам безопасности. Наиболее проблемными являются молоко и молочная продукция, говядина, свинина. Экспортных поставок не было раньше, и нет теперь», - рассказывает Цимбал.

А один из авторов текста Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, эксперт по международному праву Тарас Качка объясняет это тем, украинские производители априори не могут использовать «открытой дверью». Главная причина – они не имеют еврономеров. , то есть, не внесены в перечень предприятий, из которых можно импортировать в ЕС. Это в свою очередь является следствием затягивания принятия необходимого закона о безопасности пищевой продукции, направленного на реформирование системы государственного контроля.

«У нас есть официальные подтверждения, что, к примеру, по молочной отрасли была инспекция, которая показала, что предприятия соответствуют требованиям ЕС, не соответствует этим требованиям именно система контроля. Если закон не принять, то будет парадокс, когда наша экономика и торговля становятся заложником чиновников», - сказал Качка.

«В течение последних 5 месяцев происходили огромные баталии и в правительстве, и вне правительства, без которых можно было обойтись и давно принять этот закон. Если закон не принять на ближайшей пленарной неделе, то мы еще потеряем свой шанс на несколько месяцев, если не на полгода, не на год», - подчеркнул он.

Кстати, необходимость срочного принятия закона объясняется присутствием в Украине миссии инспекторов европейского Генерального директората по вопросам охраны здоровья и защиты прав потребителей (DG SANCO), выводы которых являются основанием для включения производителя в перечень отвечающих европейским требованиям, что даст возможность выхода на этот рынок. Если сейчас эта миссия будет нерезультативна, то следующую миссию следует ждать лишь за полгода, а то и за год.

Эксперты уверяют: если устранить законодательные помехи, то отечественная молочная продукция сможет появиться на европейском рынке уже в течении нескольких месяцев.

Экспорт в Европу: кто даст разрешение

Если в сельском хозяйстве и пищевой промышленности существующие проблемы можно отнести к разряду технических и разрешить относительно легко и быстро, то в других отраслях экономики ситуация намного сложнее. Это обусловлено сразу целым рядом факторов начиная со значительно большего количества технических регламентов и норм, заканчивая более высокой конкуренцией. Процесс, бесспорно, займет многие годы, но начинать адаптацию надо уже сейчас.

«Нужно 7-10 лет работы, чтобы вывести промышленность на европейский рынок, всю промышленность, а не только агрокомплекс, но нужно работать. Выстраивание всей технологии по требованиям Европы – это колоссальная работа, но это нормальный процесс», - считает президент Киевской торгово-промышленной палаты Николай Засульский, уточняя при этом, что данный срок реалистичен только при условии последовательной государственной экономической политики.

По информации Торгово-промышленной палаты, выдающей необходимые для беспошлинных поставок сертификаты EUR-1, большинство получателей новых сертификатов – это компании, ранее уже поставлявшие свой товар в ЕС.

Одной из ключевых проблем, которые возникают перед желающими продавать свои товары в Европу, является отсутствие возможности пройти необходимые процедуры по сертификации.

«Есть пример компании в химической промышленности, которая сама польская, там польские инвестиции, компания работает в Украине, но при этом у них возникают проблемы при выходе на рынок ЕС, потому что в Украине нет ни одного центра сертификации», - рассказывает заместитель председателя Днепропетровского областного совета Владимир Перегудов.

Эту проблему, по его словам, можно решить, только создавая сертификационные центры на территории Украины, чтобы к ним был максимально простой доступ.

«Чтобы каждый, кто хочет продавать в ЕС мог если не улицу перейти, то хотя бы проехать 300 км в соседнюю область и получить все необходимые документы», - отмечает Перегудов.

По его словам, власти Днепропетровской области в рамках договоренностей с рядом посольств стран ЕС и Торгово-промышленной палатой Украины практически каждую неделю организовывают тренинги и семинары для бизнеса о том, какие изменения происходят, как нужно сертифицироваться и каким образом готовиться, чтобы выводить свою продукцию на европейский рынок. Но без развития соответствующей организационной инфраструктуры это не позволит украинским промышленникам освоиться в ЕС.

Так или иначе, прогнозировать что-либо во внешней торговле Украины очень сложно. Особенно в нынешнее время, когда рост украинской экономики глушат грох российских танков и залпы российских «Градов» и «Буков».

Любомир Цупрык