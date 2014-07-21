Производители готовы компенсировать затраты на введение электронной акцизной марки

Украинская ассоциация производителей табачных изделий «Укртютюн» обратилась к премьер-министру Украины Арсению Яценюку с просьбой провести в 2015 году государственный эксперимент по использованию электронной системы учета подакцизных товаров.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации, в ходе эксперимента электронная акцизная марка может использоваться одновременно с бумажной.

«Учитывая озвученные Вами в марте намерения Кабинета Министров в перспективе заменить бумажные марки акцизного налога электронной системой учета подакцизных товаров, предлагаем провести в 2015 году государственный эксперимент по функционированию соответствующей электронной системы на основе технологии Codentify. На примере нанесения цифровых марок акцизного налога на пачки сигарет, которые производятся членами Ассоциации «Укртютюн» (одновременно с нанесением марок акцизного налога нынешнего образца)» - заявила в письме на имя премьер-министра Украины глава Ассоциации «Укртютюн» Валентина Хоменко.

Хоменко заявила, что «компании-члены Ассоциации «Укртютюн» готовы компенсировать затраты государства – на внедрение упомянутой электронной системы и обеспечение ее функционирования в 2015 году".

Производители уже начали добровольно использовать данную систему на своих предприятиях. Использование системы электронного контроля CODENTIFY позволит и контролирующим органам, и производителям отслеживать в режиме реального времени объемы производства, полноту начисления и уплаты акцизного налога, маршрут движения табачных изделий. В свою очередь, улучшение контроля за оборотом позволит искоренить торговлю нелегально произведенными или ввезенными в Украину табачными изделиями, отмечают в Ассоциации.

Введение электронной системы акцизного налога предусмотрено законопроектом № 2403, который подготовлен ко второму чтению Комитетом ВР по налоговой политике. По подсчетам Ernst & Young, государственный бюджет Украины ежегодно теряет в среднем 2 млрд гривен из-за нелегальной торговли табачными изделиями.