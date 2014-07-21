Швейцарский банк Julius Baer приостановил работу в России из-за санкций

Швейцарская банковская группа Julius Baer Group приостановила бизнес в России и Восточной Европе на фоне санкций против РФ.

Об этом заявил главный исполнительный директор компании Борис Колларди в интервью Bloomberg TV, передает ИТАР-ТАСС.

По его словам, приток средств российских клиентов в банке небольшой, поэтому риски, связанные с Россией, могут оказать на Julius Baer Group лишь косвенное влияние.

В российском представительстве банка сообщили, что о приостановке бизнеса в регионе пока ничего не знают. "Мы продолжаем работать", - сообщил представитель банка.

Швейцарская банковская группа Julius Baer Group работает в более чем 20 странах мира и ориентирована на обслуживание и консультирование частных состоятельных клиентов.

Как сообщал УНИАН, РФ в марте, в нарушение всех международных договоров, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов. Власть РФ предоставляет военную, материально-техническую, финансовую поддержку террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика».

После аннексии Крыма ЕС, США, Канада, Япония и другие страны ввели персональные санкции в отношении лиц в России, причастных к этим незаконным действиям. Однако РФ не прекращает дестабилизировать ситуацию в Украине.

16 июля Европейский совет объявил о расширении второй фазы санкций против России. Также Европейский совет поручил Еврокомиссии до конца июля подготовить расширение "черного списка" для России и Украины.

В тот же день президент США Барак Обама утвердил новые санкции против России в связи с ситуацией в Украине, в частности ограничения введены в отношении российских компаний, которые работают в сфере оборонно-промышленного и энергетического комплексов.