Межбанк открылся долларом по 11,70 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 11,6000/11,7000 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг", котировки по евро-гривне ушли вниз – 15,6820/15,8195 грн/евро.

Цены на российскую валюту упали – 0,3308/0,3337 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3519/21 (понедельник - 1,3531/33).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.

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Как сообщал УНИАН, в понедельник, 21 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,6400/11,7600, к 12:00 цены понизились до 11,6300/11,7000. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 11,6300/11,6900.