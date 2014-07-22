Фонд гарантирования продлил поиск инвесторов для проблемного «Старокиевского банка»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил до 16:00 25 июля поиск потенциальных инвесторов для выведения с рынка «Старокиевского банка», в котором введена временная администрация, сообщается на сайте фонда.

Фонд напомнил, что предлагает потенциальным инвесторам выведение банка с рынка путем отчуждения всех или части активов и обязательств банка в пользу принимающего банка, создания и продажи инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств банка или продажи банка в целом. К конкурсу допускаются исключительно банки.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц решением от 17 июня 2014 года ввел временную администрацию в "Старокиевский банк" на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным.

По оценкам банка, на 22 мая он накопил 150,170 млн грн убытка, и объем средств, которые могут быть возмещены вкладчикам за счет средств фонда, составляет 257,627 млн грн или 86,2% общего объема средств физлиц в банке.

«Старокиевский банк» работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу небольших финучреждений по размеру активов. На 1 апреля 2014 года его акционерами являлись компании "СВМ Лтд." (21,75%), "Компрайс" (20,85%) и "Комтех" (24,13%), "СК "МД-Гарант" (21,07%).