Россияне потеряют 20% доходов из-за конфликта с Украиной - экс-министр финансов РФ

Дальнейшая эскалация конфликта в Украине и военное вмешательство в ситуацию на востоке этой страны может стоить россиянам до одной пятой их доходов в результате экономических санкций Запада и гонки вооружений, заявил в интервью ИТАР-ТАСС бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин.

"Я поддерживаю позицию, что никаким образом Россия не может вмешиваться военными силами в ситуацию на востоке Украины. Это вызвало бы неконтролируемые риски и в экономической, и в военной, и в политической сфере", - сказал Кудрин.

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Он подчеркнул, что новый виток противостояния может вызвать увеличение военных расходов с обеих сторон, при том что военный бюджет России более чем в 10 раз меньше военных бюджетов стран НАТО. При этом ВВП России уменьшится, что вызовет падение реальных доходов населения.

"Говоря образно, это как если бы мы согласились 15-20% своей зарплаты сразу отдать", - сказал Кудрин, отметив, что произойти это может в разной форме, например, через инфляцию или нехватку некоторых товаров.

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По оценкам Кудрина, введение странами Запада новых отраслевых санкций против России из-за эскалации ситуации в Украине приведет к экономическому спаду в течение календарного года.

"Если будет дополнительная серия санкций, я имею в виду серьезных, отраслевых санкций, в отношении энергетики, финансового сектора, то мы можем и просесть. Может быть, не в этом году ниже нуля (уже полгода прошло), но в календарном году - от момента введения таких санкций - экономический рост будет уже отрицательный", - полагает бывший глава Минфина.

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Кудрин подчеркнул, что в случае нового витка конфликта "все скорее пойдет по пути обострения военного противостояния, создания новых систем вооружения, новых систем контроля мирового пространства. "В этом противостоянии нам будет трудно. Труднее, чем сейчас", - подчеркнул экс-министр.

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Напомним, США на прошлой неделе впервые ввели в отношении России отраслевые санкции, запретив четырем крупнейшим российским компаниям и банкам привлекать американские займы и заморозив активы ряда оборонных предприятий.