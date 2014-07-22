Вкладчикам «Еврогазбанка» возместят 1,3 млрд гривень

Фонд гарантирования вкладов физических лиц оценивает объем средств по вкладам к возмещению в проблемном «Еврогазбанке», принадлежащем экс-главе «Нафтогаза Украины» Алексею Ивченко, в 1,266 млрд грн, сообщается на сайте фонда.

Согласно отчетности банка, опубликованной фондом, таким образом, фонд возместит 74,5% общего объема средств физлиц в банке.

Также в отчетности указано, что «Еврогазбанк» на момент признания неплатежеспособным накопил 398,608 млн грн убытка.

Фонд сообщает, что начал поиск потенциальных инвесторов для выведения банка с рынка путем отчуждения всех или части активов и обязательств банка в пользу принимающего банка, создания и продажи инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств банка или продажи банка в целом. К конкурсу допускаются исключительно банки.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования с 17 июля ввел временную администрацию в «Еврогазбанк» на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным.

«Европейский газовый банк» («Еврогазбанк», г. Киев) работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу средних финучреждений по объему активов. Основным собственником банка является бизнесмен Алексей Ивченко, возглавлявший правление НАК «Нафтогаз Украины» в 2005-2006 годах, и члены его семьи.