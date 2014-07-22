«Ощадбанк» начинает обслуживание крымских вкладчиков

Государственный «Ощадбанк» готов выплачивать гражданам Украины вклады, привлеченные на территории Автономной Республики Крым и Севастополя и разработал механизм обслуживания таких вкладчиков, сообщается на сайте банка.

Банк предлагает для получения или переоформления вклада зарегистрировать свои данные через «горячую линию» или официальный сайт банка и в назначенное время получить платежную карту. Средства по карте можно получить в отделении банка или любом банкомате.

В случае переезда на материковую часть Украины вкладчик может обратиться в отделение банка с заявлением о получении средств.

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Как сообщал УНИАН, 16 марта состоялся нелегитимный референдум по вопросу о статусе Крыма, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила о вхождении автономии в состав Российской Федерации, при этом США и Евросоюз отказались признавать результаты референдума и применили ряд санкций в отношении российских бизнесменов и чиновников.

Центробанк РФ с 21 апреля запретил деятельность в Крыму структурных подразделений ряда украинских банков, а также передал имущество «Ощадбанка» и «ПриватБанка» крымскому Фонду защиты вкладчиков.

7 мая Национальный банк Украины запретил всем украинским банкам осуществлять деятельность в Крыму до окончания российской оккупации, и в настоящее время банки принимают меры для закрытия своих подразделений в автономии, но, по информации банкиров, это сопряжено с рядом сложностей.