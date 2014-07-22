Государственный «Укргазбанк» снизил прибыль почти в 8 раз

Государственный «Укргазбанк» в первом полугодии получил 67,731 млн грн прибыли, что в 7,8 раза меньше прибыли за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности на сайте банка.

Согласно отчетности, с начала года активы банка снизились на 3,79% - до 22,884 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов выросли на 13,95% - до 11,688 млрд грн, обязательства снизились на 4,16% - до 18,455 млрд грн, средства клиентов выросли на 29,33% - до 11,250 млрд грн, собственный капитал снизился на 2,2% - до 4,430 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 10 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, «Укргазбанк» в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизил прибыль на 13,29% – до 1,002 млрд грн.

«Укргазбанк» (Киев) создан в 1993 году и входит в группу крупнейших банков Украины.

По результатам докапитализации при участии государства доля Министерства финансов Украины в «Укргазбанке» составляет 93%.