Яценюк предлагает поднять налоги и распустить чиновников на два месяца

Причин этому две: реальная сложность финансирования социальных расходов, которые всегда в приоритете для чиновников, и огромное давление со стороны международных организаций, в первую очередь МВФ. Они требуют реформ, которые уже давно должны быть проведены в Украине.

Об этом в своей статье пишет «Экономическая правда».

В материале отмечают, что вместо долгожданной налоговой реформы получилось очередное повышение налогов. А вместо сокращения штата государственных служащих – принудительный отпуск чиновников на два месяца. Таков новый "антикризисный" пакет правительства Арсения Яценюка.

В понедельник 21 июля Кабмин внес в парламент два законопроекта. Первый должен внести изменения в закон о бюджете на 2014 год, и сильно ужать государственные расходы. Вторым вносятся изменения в Налоговый кодекс и другие законы.

Правительство в который раз обещает ввести мораторий на проведение всех проверок бизнеса до конца года, существенно уменьшить количество контролирующих органов, упростить предоставление государственных услуг, перевести административные услуги на хозрасчет и провести люстрацию.

Но три месяца назад эти обещания уже звучали, так и оставшись только обещаниями. До сих пор они не оформлены ни в один конкретный документ, не считая слайдов презентации, нарисованных Министерством экономики.

На практике, "сокращение налогов" и "создание инвестиционного климата" будут выглядеть традиционно.

Увеличение доходов госбюджета с 372,9 до 378,9 млрд грн, и расходов - с 436,8 до 442,6 млрд грн. Вот чего ожидает Минфин от принятия предложенного пакета законопроектов, отмечают авторы материала.

Кабмин предлагает изменения в Налоговом кодексе, которые существенно повысят нагрузку на бизнес. Под пристальный взгляд налоговиков попадут нефтедобывающий, строительный, аграрный, алкогольный и другие сектора.

Также нынешние предложения Кабмина предполагают 16-процентное сокращение персонала министерств и ведомств. Однако не все так просто.

Вместо того, чтобы уволить львиную долю сотрудников, которые камнем висят на шее бюджета, правительство прибегло к крайне изящному ходу.

Правительство решило, по американской схеме, на два месяца отправить в неоплачиваемый отпуск чиновников. Предполагается, что на рабочих местах останутся лишь налоговики и те, кто занимаются непосредственной выдачей разрешительных документов.

"Мы подготовили необходимые компенсаторы. На 10 млрд можно сократить расходы. На 90% сокращаем двухмесячные расходы на поддержку органов государственной власти", - так описал эту новацию министр финансов Александр Шлапак.

На практике, будет иначе. На два месяца правительство сделает вид, что армия чиновников сократится. Скорее всего, многих чиновников заставят работать бесплатно.