Банк Фирташа в первом полугодии нарастил прибыль в 2,4 раза

Банк «Надра» в первом полугодии 2014 года по сравнению с первым полугодием 2013 года нарастил прибыль в 2,4 раза – до 2,040 млн грн, сообщается в отчетности на сайте банка.

Согласно отчетности, с начала 2014 года активы банка выросли на 19,26% - до 37,109 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 20,87%, до 30,256 млрд грн, обязательства – на 22,12%, до 33,074 млрд грн, средства клиентов сократились на 2,82%, до 12,684 млрд грн, собственный капитал вырос на 0,05%, до 4,034 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 3,890 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, банк «Надра» в 2013 году по сравнению с 2012 годом нарастил прибыль в 2,4 раза – до 2,374 млн грн.

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Банк работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших по объему активов. Основной акционер банка - компания Centragas Holding AG - структура, аффилированная с группой компаний Дмитрия Фирташа Group DF (Австрия, 89,9659% акций банка).