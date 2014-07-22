«Родовид Банк» в первом полугодии увеличил убыток в 34 раза

Государственный «Родовид Банк» в первом полугодии 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года нарастил убыток в 34 раза - до 250,145 млн грн. с 7,447 млн грн, сообщается в отчетности на сайте банка.

Согласно отчетности, с начала года активы банка сократились на 2,19% - до 8,842 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 61,74%, до 90,943 млн грн, обязательства выросли на 1,36%, до 5,288 млрд грн, средства клиентов - на 9,5%, до 211,535 млн грн, собственный капитал снизился на 7,3% - до 3,354 млрд грн, уставный капитал банка не изменился и составляет 12,359 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, «Родовид Банк» в 2013 году нарастил убыток в 6,6 раза по сравнению с 2012 годом - до 70,298 млн грн.

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«Родовид Банк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупных банков. В 2009 году банк был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

14 сентября 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением создал на базе «Родовид Банка» санационный банк, главными задачами которого являются продолжение работы по возвращению собственных активов, работа с проблемными активами государственных банков и банков, капитализированных при участии государства.