ИнстаФорекс ДАРИТ 450 гривен на торговый счет! Не пропусти уникальное предложение!

Приглашаем в офис компании ИнстаФорекс в Киеве

Представители компании ИнстаФорекс рады встретить своих клиентов и партнеров, а также всех, кому не безразлична работа на международном валютном рынке, в уютном офисе Киева.

В офисе брокера вы сможете узнать о многообразии сервисов и услуг, предоставляемых компанией, таких как система копирования сделок успешных трейдеров ForexCopy, инвестирование в ПАММ-счета, торговля Форекс Опционами, система денежных переводов InstaWallet, и многое другое. Каждый получит индивидуальную консультацию квалифицированных специалистов.

Сейчас в компании ИнстаФорекс действует АКЦИЯ, не имеющая аналогов на валютном рынке, «Бездепозитный бонус — 450 гривен» — на торговый счет каждому новому клиенту. Начните торговать на Форекс и увеличивайте свой доход за счет брокера — без риска и вложения собственных средств! Также вы сможете принять участие в различных промо- и обучающих мероприятиях.

В нашем представительстве вам с удовольствием расскажут о том, как сделать первые шаги в торговле, а также обеспечат всесторонней помощью и поддержкой опытных профессионалов валютного трейдинга.

Являясь одним из ведущих брокеров мира, компания ИнстаФорекс заслужила доверие более 1 000 000 миллиона клиентов и партнеров, количество которых ежедневно растет. Индивидуальный подход к каждому из них — один из приоритетов компании. Поэтому ИнстаФорекс имеет более 250 представительств по всему миру, двери которых всегда открыты перед каждым, кто нуждается в консультации по любым вопросам касательно работы на Форекс.

Связаться с представителями компании ИнстаФорекс и узнать все подробности вы можете любым удобным для вас способом. Менеджеры компании будут рады ответить на все ваши вопросы.

г. Киев, Оболонь, ул. Тимошенко, 21, корпус 9, офис 1

www.instaforex.com

Телефон:

+38(044) 360-32-10

+38(063) 194-83-17

+38(044) 36-222-34

Время работы: 10:00 - 18:30 (UTC+2:00)

E-Mail: instaforex@meta.ua