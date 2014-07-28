Узнай, как зарабатывать на Форекс за счет брокера без риска и вложений!

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К тому же зарабатывать на Форекс стало еще проще! На рынке брокерских услуг появился принципиально новый сервис, позволяющий автоматически копировать сделки успешных трейдеров в режиме реального времени. Система, получившая название ForexCopy, была разработана международным брокером ИнстаФорекс специально для своих клиентов.

Каждый клиент компании ИнстаФорекс имеет возможность принимать участие в системе ForexCopy в качестве подписчика, который подписывается на копирование сделок, и трейдера, который разрешает копировать свои сделки.

Для оформления подписки клиент открывает мониторинг торговых счетов трейдеров, участвующих в ForexCopy, выбирает наиболее успешного, на его взгляд, и оформляет подписку. При этом можно задать индивидуальные настройки для каждого трейдера: установить масштаб копирования сделок, выбрать валютные пары и инструменты, по которым будут копироваться ордера, задать лимит копирования сделок в день. Далее система работает автоматически, отправляя на исполнение в торговый терминал подписчика указанные сделки выбранных трейдеров.

Трейдеры – авторы доходных сделок – получают автоматически рассчитанное вознаграждение, тип которого указывают сами: фиксированную плату за каждый день подписки, за каждую скопированную сделку или процент от полученной подписчиками прибыли.

Таким образом, инновационная система ForexCopy позволяет подписчикам выгодно инвестировать в сделки трейдеров без перевода средств в долевые проекты, а трейдерам – получать дополнительное вознаграждение за свои прибыльные сделки.

Стать участником ForexCopy может каждый желающий, достаточно открыть торговый счет в компании ИнстаФорекс и зарегистрироваться в проекте.

Связаться с представителями компании ИнстаФорекс и узнать все подробности вы можете любым удобным для вас способом. Менеджеры компании будут рады ответить на все ваши вопросы.

г. Киев, Оболонь, ул. Тимошенко, 21, корпус 9, офис 1

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